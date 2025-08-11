Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух вулицею Максима Кривоноса частково обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух вулицею Максима Кривоноса частково обмежено (схема)
Дорожники планують розпочати ремонт на ділянці від вулиці Преображенської до проспекту Валерія Лобановського
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

З 11 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Максима Кривоноса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Солом’янського району розпочнуть ремонт на ділянці від вулиці Преображенської до проспекту Валерія Лобановського.

З 11 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Максима Кривоноса
З 11 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Максима Кривоноса
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: дороги Київ Київавтодор ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катерини Єсипчук, машиністка Київського метрополітену
Поза роботою намагається не їздити на метро: історія першої жінки-машиністки Київського метрополітену
29 липня, 19:00
підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
11 липня, 12:55
Костел-усипальня родини князів Подгорських фото з дрону
Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
11 липня, 15:07
Транспорт курсуватиме зі змінами із початку руху до закінчення ярмарків
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
18 липня, 13:30
У Києві загорівся приватний будинок
У Києві пожежа забрала життя двох людей
25 липня, 23:33
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета
Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика
22 липня, 08:31
У Києві підприємці встановлюють нові об’єкти для торгівлі
Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски
24 липня, 12:48
Київ атакували ракетами та «шахедами»
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
31 липня, 05:53
Церква Феодосія Печерського на Лаврській
Аварійна просадка покриття на Лаврській: рух вулицею частково обмежено
30 липня, 17:21

Новини

11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси
11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси
Рух вулицею Максима Кривоноса частково обмежено (схема)
Рух вулицею Максима Кривоноса частково обмежено (схема)
У Броварах собака напав на дев'ятирічну дитину
У Броварах собака напав на дев'ятирічну дитину
Автотроща в Києві: лоб у лоб зіткнулися дві автівки
Автотроща в Києві: лоб у лоб зіткнулися дві автівки
На Київщині сталась смертельна ДТП: загинула дитина
На Київщині сталась смертельна ДТП: загинула дитина
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
28K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
6694
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
5002
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу
3581
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua