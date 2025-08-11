Рух вулицею Максима Кривоноса частково обмежено (схема)

Дорожники планують розпочати ремонт на ділянці від вулиці Преображенської до проспекту Валерія Лобановського

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

З 11 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Максима Кривоноса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Солом’янського району розпочнуть ремонт на ділянці від вулиці Преображенської до проспекту Валерія Лобановського.

З 11 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Максима Кривоноса інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.