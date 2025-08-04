У Києві обмежено рух Столичним шосе та вулицею Дашкевича (схеми)

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

У Києві з понеділка, 4 серпня, частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе. До кінця серпня дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на частині траси. Крім того, з 4 до 8 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича, де також проводитимуться дорожні роботи. Про це йдеться у повідомленнях Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на інформацію комунальної корпорації «Київавтодор», інформує «Главком».

Зокрема з 4 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе. Дорожники КП ШЕУ «Магістраль» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття двох крайніх правих смуг на ділянці від АЗС Socar до провулку Віто-Литовського у напрямку столиці.

Із 4 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе інфографіка «Київавтодор»

Також з 4 до 8 серпня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича від вулиці Князя Романа Мстиславича до вулиці Чорних Запорожців. Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття.

Із 4 до 8 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.