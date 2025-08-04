Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві обмежено рух Столичним шосе та вулицею Дашкевича (схеми)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві обмежено рух Столичним шосе та вулицею Дашкевича (схеми)
Дорожні служби ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття за зазначеними адресами
фото: glavcom.ua

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

У Києві з понеділка, 4 серпня, частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе. До кінця серпня дорожники ремонтуватимуть  асфальтобетонне покриття на частині траси. Крім того, з 4 до 8 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича, де також проводитимуться дорожні роботи. Про це йдеться у повідомленнях Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на інформацію  комунальної корпорації «Київавтодор», інформує «Главком».

Зокрема з 4 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе. Дорожники КП ШЕУ «Магістраль» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття двох крайніх правих смуг на ділянці від АЗС Socar до провулку Віто-Литовського у напрямку столиці. 

Із 4 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе
Із 4 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе
інфографіка «Київавтодор»

Також з  4 до 8 серпня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича від вулиці Князя Романа Мстиславича до вулиці Чорних Запорожців. Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття.

Із 4 до 8 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича
Із 4 до 8 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
31 липня, 03:22
У Житомирі люди влаштовують розваги на затоплених зливою вулицях
Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
30 липня, 13:48
У липні цього року фунікулер (до зупинки на ремонт) перевозив в середньому 12,5 тис. осіб щодня
Літній ремонт фунікулера: громадськість звернулася до «Київпастрансу» з проханням
28 липня, 12:33
За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі
Замах на вбивство через ревнощі. Киянин взявся за ніж, побачивши дружину з іншим
25 липня, 12:30
Із 6:00 й до закінчення заходів тролейбуси курсуватимуть за зміненим графіком
15 липня столичні тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть зі змінами (схеми)
14 липня, 18:23
На думку Кличка, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва
Кличко назвав «театром абсурду» підозри Бондаренку й Кандибору
11 липня, 16:42
Всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія»
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 10 липня (адреси)
10 липня, 09:02
Тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега
На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонула жінка
7 липня, 09:33
Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа
«Трамп робить все, щоб допомогти Путіну». Легендарний хокеїст прокоментував обстріл Києва
4 липня, 14:56

Новини

П’яний безробітний з гранатою та пістолетом погрожував охоронцю одного зі столичних ЖК
П’яний безробітний з гранатою та пістолетом погрожував охоронцю одного зі столичних ЖК
У Києві обмежено рух Столичним шосе та вулицею Дашкевича (схеми)
У Києві обмежено рух Столичним шосе та вулицею Дашкевича (схеми)
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
У Рокитному п'яний водій без прав збив двох дівчат: відкрито кримінальну справу
У Рокитному п'яний водій без прав збив двох дівчат: відкрито кримінальну справу
Куди сходити у Києві 4-10 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 4-10 серпня: дайджест культурних подій
Дрон РФ знищив у Києві склад литовської організації допомоги Україні
Дрон РФ знищив у Києві склад литовської організації допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
37K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
14K
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (документ)
3831
Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова
3656
Коли Путін з'їхав з глузду

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua