Ремонт мосту через Десенку у Києві: як працюватиме реверсивний рух

Міст через річку Десенку був побудований у 1974 році

За дотриманням нового режиму руху в перші дні стежитимуть екіпажі патрульної поліції

Із 14 серпня на мосту через р. Десенка в експериментальному режимі у співпраці з Патрульною поліцією Києва запроваджують реверсивний рух. Зміни пов’язані з ремонтом мосту, що призводить до значного уповільнення руху транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Розклад роботи реверсу:

вранці працюватимуть три смуги з лівого на правий берег, одна смуга – у зворотному напрямку;

орієнтовно з 14:00 працюватимуть три смуги руху до лівого берега, одна – до правого;

у вихідні – по дві смуги руху у кожному напрямку.

Зазначається, що за дотриманням нового режиму руху в перші дні стежитимуть екіпажі патрульної поліції.

У Департаменті закликають водіїв уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися правил дорожнього руху та планувати маршрути з урахуванням змін.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.