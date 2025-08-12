Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ремонт мосту через Десенку у Києві: як працюватиме реверсивний рух

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ремонт мосту через Десенку у Києві: як працюватиме реверсивний рух
Міст через річку Десенку був побудований у 1974 році
фото з відкритих джерел

За дотриманням нового режиму руху в перші дні стежитимуть екіпажі патрульної поліції

Із 14 серпня на мосту через р. Десенка в експериментальному режимі у співпраці з Патрульною поліцією Києва запроваджують реверсивний рух. Зміни пов’язані з ремонтом мосту, що призводить до значного уповільнення руху транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Розклад роботи реверсу:

  • вранці працюватимуть три смуги з лівого на правий берег, одна смуга – у зворотному напрямку;
  • орієнтовно з 14:00 працюватимуть три смуги руху до лівого берега, одна – до правого;
  • у вихідні – по дві смуги руху у кожному напрямку.

Зазначається, що за дотриманням нового режиму руху в перші дні стежитимуть екіпажі патрульної поліції.

У Департаменті закликають водіїв уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися правил дорожнього руху та планувати маршрути з урахуванням змін.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: вихідні Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі
Схема на $9 тис.: як у Києві медики-іноземці купували іспит «Крок»
16 липня, 14:32
У Києві підприємці встановлюють нові об’єкти для торгівлі
Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски
24 липня, 12:48
Монета, вилучена митниками під час спроби незаконного вивезення з України
Київська митниця поповнила музеї Батурина та Чернівців старовинними артефактами (фото)
25 липня, 09:09
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 2-3 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
2 серпня, 07:02
Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було ліквідовано об 11:19
На Оболоні сталося займання у одному з торгово-розважальних центрів (фото)
29 липня, 14:07
У багатьох частинах Гельсінкі звузили дороги й посадили дерева, щоби створити незручності для водіїв
У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
3 серпня, 17:48
Вибухова хвиля винесла віконні рами у приміщеннях Академії
Атака на Київ: пошкоджено корпус Академії праці, соціальних відносин та туризму (фото)
31 липня, 15:26
Особняк початку XX століття внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва
Столична прокуратура через суд вимагає порятунку історичної садиби Барбана
5 серпня, 18:28
Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
6 серпня, 12:24

Новини

Ремонт мосту через Десенку у Києві: як працюватиме реверсивний рух
Ремонт мосту через Десенку у Києві: як працюватиме реверсивний рух
Київська митниця передала Львівському музею унікальні хрестики періоду Київської Русі
Київська митниця передала Львівському музею унікальні хрестики періоду Київської Русі
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду
У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду
Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал
Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал
У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику
У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
17K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
11K
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
7707
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
6415
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua