Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
Нові технології дозволяють ретельніше досліджувати Антарктиду
фото: geologyin.com

Дослідження Антарктиди виявило сотні каньйонів

Міжнародна група вчених із Барселонського університету та Університетського коледжу Корка створила найдетальніший каталог підводних каньйонів Антарктики. Дослідження, опубліковане в журналі Marine Geology, виявило 332 колосальні підводні каньйони, деякі з яких сягають понад 4 тис. метрів у глибину. Про це пише «Главком».

Нове картографування показало в п'ять разів більше каньйонів, ніж попередні дослідження. Ці гігантські підводні долини, сформовані льодовиками, відіграють ключову роль у транспортуванні поживних речовин і мають значний вплив на глобальний клімат.

Відкриття стало можливим завдяки використанню Міжнародної батиметричної карти Південного океану другої версії з роздільною здатністю 500 метрів на піксель – у чотири рази точніше за попередні карти. Вчені також розробили напівавтоматичний метод виявлення каньйонів та спеціальний скрипт для розрахунку морфометричних параметрів.

Деталі відкриття 

Каньйони Антарктиди схожі на каньйони в інших частинах світу, але вони більші та глибші через тривалий вплив полярних льодів. Дослідження виявило разючі відмінності між каньйонами Східної та Західної Антарктиди.

Каньйони Східної Антарктиди мають складну розгалужену структуру з U-подібним поперечним перерізом, що свідчить про їхнє довге формування в умовах постійної льодовикової активності. «Найбільш вражаючі каньйони у Східній Антарктиді», – йдеться в дослідженні.

Каньйони Західної Антарктиди коротші та крутіші, з V-подібним перетином, що підтверджує теорію про більш раннє утворення Східно-Антарктичного льодовикового щита.

Виявлені каньйони сприяють обміну водами між глибинами океану та континентальним шельфом, що допомагає формувати антарктичну донну воду – основу глобальної океанічної циркуляції. Проте вони також спрямовують тепліші води до берегової лінії, що призводить до танення шельфових льодовиків. Дослідники попереджають: «Коли шельфи слабшають або руйнуються, континентальний лід швидше стікає в море, що безпосередньо сприяє підвищенню рівня світового океану».

Автори дослідження наголошують, що існуючі кліматичні моделі не враховують складні процеси, які відбуваються в цих каньйонах. Для точніших прогнозів зміни клімату необхідне подальше картографування морського дна.

Раніше польські вчені натрапили в Антарктиді на кістки британського метеоролога, який загинув під час експедиції 1959 року. Останки вдалося знайти завдяки льодовику, який рухався до моря і оголив кістки разом із різними предметами.

Теги: клімат Антарктида наука вчені

