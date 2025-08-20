Головна Київ Новини
Парковий міст стає на ремонт: як зміниться рух пішоходів на Труханів острів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух Парковим мостом буде частково обмежений протягом чотирьох місяців
фото: md-ukraine.com

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 21 серпня до 20 грудня частково обмежуватимуть рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

До 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

