Перша жертва кліматичних змін: море може стерти острівну державу з лиця Землі

Тувалу незабаром може зникнути
Тувалу, невелика острівна держава, розташована між Австралією та Гаваями, зіткнулася з катастрофою

Невелика острівна держава Тувалу в Тихому океані може зникнути з мапи світу вже до 2050 року. Основною причиною є стрімке підвищення рівня моря, що відбувається у півтора раза швидше, ніж у середньому по планеті. За прогнозами вчених, до середини століття буде затоплено більше половини столиці Фунафуті, а до кінця століття до 95% території країни може опинитися під водою. Про це пише «Главком» із посиланням на RMF24.

Тувалу, невелика острівна держава, розташована між Австралією та Гаваями, зіткнулася з катастрофою, яка може назавжди змінити карту світу. Тувалу, що складається лише з дев'яти коралових атолів загальною площею приблизно 26 кв. м, є домівкою для приблизно 11 тис. людей. 

Головний острів країни, Фунафуті, піднімається лише на 50 сантиметрів над рівнем моря. Це означає, що навіть помірні шторми або сильніші припливи можуть затопити великі території суші. За останні 30 років рівень моря навколо Тувалу піднявся майже на 15 сантиметрів – темпи, що в півтора рази перевищують середній світовий показник. Вчені прогнозують, що до 2050 року понад половина столиці країни буде під водою, а до кінця століття до 95 % Тувалу можуть бути повністю затоплені.

Зіткнувшись із наближенням катастрофи, влада Тувалу розпочала підготовку до безпрецедентної операції у світовій історії – планової евакуації всього населення

Важливим кроком стало підписання у 2023 році договору з Австралією Falepili Union Treaty. Ця угода дозволяє 280 громадянам Тувалу щороку отримувати посвідку на постійне проживання в Австралії. На сьогодні програма вже отримала понад 8700 заявок, що становить 82% від загального населення країни. Це перший в історії випадок, коли ціла нація змушена переселятися через зміни клімату.

Тувалу зараз офіційно одна з найменших країн планети. У сучасних умовах, коли сильне підвищення рівня океану загрожує існуванню їхньої території, її називають також однією з найуразливіших країн на землі. 

Крім втрати землі, жителі Тувалу також ризикують втратити свою культурну спадщину, мову, музику та традиції. Щоб зберегти їх для майбутніх поколінь, уряд країни працює над цифровізацією культурних надбань, переносячи їх у «цифрову хмару».

Згідно з даними, Європа є регіоном, що нагрівається найшвидше, – вдвічі швидше, ніж у середньому по світу. Хоча 2024 рік був найспекотнішим в історії спостережень, 2025-й вже на шляху до того, щоб побити цей рекорд.

