«Тиск, підкуп та шантаж». Міністр Бідний прокоментував скандальне проросійське рішення МОК

МОК ухвалив рішення про рекомендацію допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань юнацького віку

Бідний: Не відбулося нічого, що не вкладалося б в загальний контекст подій навколо України в світі

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на змагання юнацького рівня. Про це повідомляє «Главком».

«Коментуючи вчорашнє рішення Міжнародного олімпійського комітету, хочу сказати, що не відбулося нічого, що не вкладалося б в загальний контекст подій навколо України в світі. Росія використовує всі засоби впливу, зокрема тиск, підкуп та шантаж, домагаючись потрібних для себе рішень. Що робити нам? Бути правдивими із собою, розуміючи, що ми можемо розраховувати тільки на себе. Ніхто за нас не боротиметься окрім нас самих, годі чекати на співчуття!», – написав Бідний.

Він також зазначив, що наші атлети будуть піднімати прапор України і розповідати про нашу боротьбу на пресконференціях після своїх перемог.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про рекомендацію допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань юнацького віку, як індивідуальних, так і командних, під власними прапорами.

«Учасники саміту підтримали рекомендацію виконкому МОК про те, що доступ юних спортсменів з російським чи білоруським паспортом до міжнародних юнацьких змагань як в індивідуальних, так і в командних видах спорту не повинен бути обмежений.

Визначення юнацьких змагань та застосування цих рекомендацій залежить від регламентів кожної міжнародної федерації.

Учасники саміту зобов'язалися довести ці обговорення до своїх організацій для розгляду. Було визнано, що використання із боку зацікавлених сторін займе час. Крім того, мають застосовуватися стандартні протоколи міжнародних федерацій чи організаторів заходів щодо прапорів, гімнів, форми та інших елементів за умови, що відповідна національна організація має гарну репутацію», – йдеться у повідомленні МОК.