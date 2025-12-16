Головна Спорт Новини
Гендиректор Федерації хокею Росії потрапив до бази «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гендиректор Федерації хокею Росії потрапив до бази «Миротворця»
Курбатов займався пропагандою війни

Курбатов брав участь у пропагандистському заході

Гендиректор Федерації хокею Росії Дмитро Курбатов потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Наголошується, що він є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займався пропагандою війни.

Курбатов брав участь у пропагандистському заході – міжнародному спортивному форумі «Росія – спортивна держава». Форум проходив у Самарі та Тольятті 5-7 листопада.

У заході разом з Курбатовим брали участь представники російських окупаційних структур українських регіонів: «міністерства спорту республіки Крим», «міністерства спорту Херсонської області», «міністерства спорту ЛНР», «міністерства спорту та туризму Запорізької області», «міністерства спорту та туризму ДНР».

У рамках спортивної програми форуму проходили заходи за участю російських окупантів з інвалідністю (следж-хокей, плавання, фіджитал-спорт).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

