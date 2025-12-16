Головна Спорт Новини
Одну з фавориток Олімпійських Ігор-2028 тепер тренуватиме росіянка

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Рафаеллі виборола бронзову медаль на Олімпійських Іграх-2024, а минулого сезону здобула золото та дві бронзи на Чемпіонаті світу
фото: Мауриціо Рілло

Про співпрацю оголосила Федерації гімнастики Італії

Італійська федерація гімнастики офіційно представила нову наставницю своєї головної зірки, Софії Раффаелі, якою стала російська фахівчиня Аміна Заріпова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні ресурси італійської федерації. 

Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну та міжнародну ізоляцію представників країни-окупанта, італійська художня гімнастика продовжує відверто співпрацювати з російськими кадрами. Заріпова, яка протягом років була правою рукою Ірини Вінер і виховувала російських чемпіонок на кшталт Маргарити Мамун, тепер отримала прямий доступ до підготовки однієї з головних конкуренток української «грації» Таїсії Онофрійчук на світовій арені. 

Ця ситуація склалася через те, що Софія Раффаелі залишилася без наставниці після переходу Клаудії Манчінеллі на адміністративну посаду, і замість пошуку європейських фахівців клуб «Фабріано» та італійська федерація обрали шлях залучення російської тренерської школи.

«Ми вже почали інтенсивну роботу», – сказала Софія Рафаелі. «Я відразу ж відчула з нею чудовий контакт, і ми розробляємо нові вправи, які я з нетерпінням хочу вам показати. Аміна — талановитий фахівець, вона знає багато людей у світі художньої гімнастики, і я впевнена, що вона надасть величезну допомогу».

До постановки нових вправ залучили ще одну представницю РФ – хореографку Ірину Зеновку, яка працювала з сестрами Діною і Аріною Авєріними.

Президент федерації Андреа Фаччі прокоментував це так: «Ми будемо залучати людей, здатних приносити додаткову цінність. І це стосується Аміни. Дістати її було зовсім непросто. Заріпова – ім'я світового значення, вона приїхала з Росії, а потім з Китаю, спортивних і демографічних гігантів, і ми раді вітати її в нашій невеликій, але чудовій спільноті, сподіваючись на подальші видатні досягнення». 

Минулого року Заріпова працювала зі збірною Китаю, допомагаючи їм здобувати медалі на юніорському рівні. 

Нагадаємо, що інша тренерка з РФ майже три роки брала гроші у батьків за відвідування дітьми безкоштовної секції. У російських Пєтушках прокурор направив до суду кримінальну справу стосовно 34-річної тренерки з художньої гімнастики, яка працює у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпієць».

