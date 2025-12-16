Одну з фавориток Олімпійських Ігор-2028 тепер тренуватиме росіянка

Рафаеллі виборола бронзову медаль на Олімпійських Іграх-2024, а минулого сезону здобула золото та дві бронзи на Чемпіонаті світу

Про співпрацю оголосила Федерації гімнастики Італії

Італійська федерація гімнастики офіційно представила нову наставницю своєї головної зірки, Софії Раффаелі, якою стала російська фахівчиня Аміна Заріпова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні ресурси італійської федерації.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну та міжнародну ізоляцію представників країни-окупанта, італійська художня гімнастика продовжує відверто співпрацювати з російськими кадрами. Заріпова, яка протягом років була правою рукою Ірини Вінер і виховувала російських чемпіонок на кшталт Маргарити Мамун, тепер отримала прямий доступ до підготовки однієї з головних конкуренток української «грації» Таїсії Онофрійчук на світовій арені.

Ця ситуація склалася через те, що Софія Раффаелі залишилася без наставниці після переходу Клаудії Манчінеллі на адміністративну посаду, і замість пошуку європейських фахівців клуб «Фабріано» та італійська федерація обрали шлях залучення російської тренерської школи.

«Ми вже почали інтенсивну роботу», – сказала Софія Рафаелі. «Я відразу ж відчула з нею чудовий контакт, і ми розробляємо нові вправи, які я з нетерпінням хочу вам показати. Аміна — талановитий фахівець, вона знає багато людей у світі художньої гімнастики, і я впевнена, що вона надасть величезну допомогу».

До постановки нових вправ залучили ще одну представницю РФ – хореографку Ірину Зеновку, яка працювала з сестрами Діною і Аріною Авєріними.

Президент федерації Андреа Фаччі прокоментував це так: «Ми будемо залучати людей, здатних приносити додаткову цінність. І це стосується Аміни. Дістати її було зовсім непросто. Заріпова – ім'я світового значення, вона приїхала з Росії, а потім з Китаю, спортивних і демографічних гігантів, і ми раді вітати її в нашій невеликій, але чудовій спільноті, сподіваючись на подальші видатні досягнення».

Минулого року Заріпова працювала зі збірною Китаю, допомагаючи їм здобувати медалі на юніорському рівні.

