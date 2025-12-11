Головна Спорт Новини
Організатори Чемпіонату світу-2026 відхилили скарги Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-заходів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
У 2022 році ФІФА заборонила виходити з пов'язками райдужного кольору, погрожуючи санкціями, що може змінитися на світовій першості у трьох країнах Північної Америки
Ситуація залишається напруженою через питання ідеології країн

Організаційний комітет Чемпіонату світу з футболу 2026 року  рішуче підтвердив намір провести заплановані заходи на підтримку представників ЛГБТ (так званий «Прайдовий Матч» ) під час групового матчу між збірними Єгипту та Ірану. Про це повідомляє «Главком»

Попри офіційні та категоричні заперечення з боку футбольних асоціацій обох країн, атч заплановано на 26 червня 2026 року в Сіетлі. Місцевий комітет, відомий як SeattleFWC26, який діє незалежно від ФІФА, приурочив цю подію до щорічногоПрайдового вікенду в червні, підкреслюючи прагнення регіону підтримати права ЛГБТ.

Спортивні органи Ірану та Єгипту висловили глибоке невдоволення: Асоціація футболу Єгипту направила лист до ФІФА, закликаючи запобігти будь-якій активності, пов'язаній із Прайдом, стверджуючи, що ці дії зіткнуться з культурними та релігійними цінностями наційї, а президент Іранської федерації футболу Мехді Тадж назвав «Прайдовий Матч» нераціональним кроком, що підтримує певну групу, і також подав офіційне заперечення до ФІФА. Законодавство обох країн є вкрай суворим щодо одностатевих стосунків: в Єгипті особи зазнають переслідувань, а в Ірані гомосексуальні стосунки можуть каратися бичуванням або навіть смертною карою.

У відповідь на скарги країн, місцеві організатори Сіетла наголосили, що вони контролюють лише заходи, які відбуваються поза стадіоном місткістю 72 000 місць. Віцепрезидентка з комунікацій підкреслила: «"Ми не контролюємо, що відбувається на полі чи на стадіоні; це поле дії ФІФА». 

Повідомляється, що керівництво ФІФА вирішило проігнорувати вимоги Єгипту та Ірану, підтвердивши свій намір провести матч у форматі, який включатиме спеціальні прайдові прикраси та, ймовірно, пов'язки для футболістів, хоча це може викликати подальші суперечки, подібні до історії з пов'язками «OneLove» на Чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Нагадаємо, що вперше в історії футболу суддя-трансгендер обслуговувала міжнародну гру. Сапір Берман працювала на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії у кваліфікації до Євро-2025 до 17 років. Ця гра пройшла 17 березня.

