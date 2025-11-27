Головна Спорт Новини
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії

Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники

Хлопець помер від отриманих травм до приїзду медиків

Гравець юніорської збірної Індії з баскетболу Хардік Хаті помер під час тренування – на нього впало кільце і пробило груди після виконання данку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ndtv.com

Трагедія сталася на півночі Індії у штаті Харьяна. Партнери 16-річного Хардіка відразу кинулися йому допомагати – підняли стійку і викликали медиків. Хлопець помер від отриманих травм до приїзду медиків.

Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники. Зазначається, що вони не ремонтували спортмайданчик.

Тренер академії неодноразово скаржився на стан обладнання, але заходів не було вжито, стверджує двоюрідний брат загиблого баскетболіста.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

