Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
Хлопець помер від отриманих травм до приїзду медиків
Гравець юніорської збірної Індії з баскетболу Хардік Хаті помер під час тренування – на нього впало кільце і пробило груди після виконання данку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ndtv.com
Трагедія сталася на півночі Індії у штаті Харьяна. Партнери 16-річного Хардіка відразу кинулися йому допомагати – підняли стійку і викликали медиків. Хлопець помер від отриманих травм до приїзду медиків.
Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники. Зазначається, що вони не ремонтували спортмайданчик.
Тренер академії неодноразово скаржився на стан обладнання, але заходів не було вжито, стверджує двоюрідний брат загиблого баскетболіста.
Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.
Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.
Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».
На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.
Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
