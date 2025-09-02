Головна Гроші Товари та послуги
Обслуговування кондиціонера – чого не варто його ігнорувати

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Обслуговування кондиціонера – чого не варто його ігнорувати

Як часто варто проводити чистку кондиціонера та основні ризики використання несправного обладнання

Своєчасне обслуговування кондиціонера має не менше значення ніж його правильний монтаж. Адже таке обладнання постійно працює під значними навантаженнями, особливо у літній період, потребуючи періодичної уваги з боку фахівців. Проте, коли саме їх запрошувати і яким аспектами приділяти особливу увагу? Спробуємо розібратися з основними аспектами цього питання більш докладно.

Основні ризики використання несправного обладнання

Серед них:

  • Зниження ефективності охолодження. Забруднення системи погіршує теплообмін, через що кондиціонеру стає складніше підтримувати потрібну температуру.
  • Зростання споживання електроенергії. Втрату продуктивності система компенсує інтенсивнішою роботою, що безпосередньо відображається на рахунках за електрику.
  • Ризик утворення цвілі та бактерій. Волога і пил усередині корпусу створюють ідеальні умови для розвитку мікроорганізмів, які потрапляють у повітря.
  • Підвищене зношення техніки. Робота на межі потужності суттєво пришвидшує зношення ключових вузлів, скорочуючи загальний ресурс обладнання.

Як часто варто проводити чистку кондиціонера

Вона повинна бути регулярною, навіть якщо пристрій працює справно і не подає сигналів про неполадки. Адже з часом на фільтрах, випарнику та інших елементах накопичується пил, волога і мікрозабруднення, створюючи сприятливе середовище для розмноження бактерій і знижуючи ефективність роботи. У більшості випадків достатньо двох повноцінних обслуговувань на рік – навесні, перед початком інтенсивної експлуатації, і восени, після завершення сезону.

Однак у комерційних приміщеннях і квартирах з великою кількістю мешканців чи тварин, цього недостатньо. Справа в тому, що підвищене навантаження, інтенсивний повітрообмін і постійна циркуляція пилу пришвидшують зношення системи і забруднення внутрішніх вузлів. Тому в таких випадках більш доречним є щоквартальний огляд і, за потреби, професійна чистка, проведення якої дозволить уникнути перегрівів, сторонніх запахів та зниження продуктивності системи.

Головні етапи чистки та особливості її проведення

Зазвичай профілактика кондиціонера включає в себе такі послідовні етапи:

  • Очищення фільтрів внутрішнього блоку. Видалення пилу й дрібного сміття допомагає відновити повноцінну циркуляцію повітря, запобігаючи повторному забрудненню приміщення.
  • Чистка теплообмінника та вентилятора. Усунення нальоту, жиру й пилу з основних вузлів покращує тепловіддачу і знижує навантаження на систему, забезпечуючи її стабільну роботу.
  • Обробка дренажного каналу. Прочищення каналу і піддону дає змогу уникнути застою вологи, що часто стає причиною затікань, неприємного запаху чи навіть появи плісняви.
  • Дезінфекція внутрішніх елементів. Поверхні внутрішнього блоку обробляються спеціальними засобами, що усувають бактерії, грибок і сторонні запахи, які накопичуються з часом.
  • Підсумкова перевірка роботи. Після завершення усіх етапів проводиться тестування системи у різних режимах з оперативним усуненням всіх виявлених недоліків.

На перший погляд здається, що почистити кондиціонер самостійно не так вже і складно. Проте, не маючи відповідного досвіду і навичок впоратися з усіма аспектами такого обслуговування вкрай важко. Та й про можливі наслідки забувати не варто, тож краще звернутися до професійної команди, економлячи як власні кошти, так і дорогоцінний час.

