Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу

Сьогодні, 21 серпня, після комбінованої атаки російських окупантів по містах України, у столмці зафіксовано помірний рівень забруднення повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового сайту SaveEcoBot.

Згідно з інформацією, станом на 09:00 ранку, індекс якості повітря (AQI) у столиці становив 51. Цей показник розраховується за формулою NowCast (US EPA) для дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона (PM2.5), який є одним з основних забруднювачів атмосфери.

Вологість повітря станом на 09:00 складає 75%.

Такий рівень забруднення вважається помірним. За даними екологів, він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей з підвищеною чутливістю.

Найбільш забрудненим є повітря у Шевченківському районі столиці.

Найчистіше повітря станом на дев'яту годину ранку в Оболонськомц райоyі толиці інфографіка: SaveEcoBot

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія знову здійснила комбіновану атаку по містах України, застосувавши ударні дрони та ракети. Російські сили здійснили масовані запуски по всій країні, включно з Києвом, Львовом, Луцьком, Сумах, Рівненщиною, Хмельниччиною, Дніпром, Миколаєвом, Полтавщиною, Чернігівщиною і Закарпаттям. Київ та область чули вибухи протягом всієї ночі, станом на 05:54 масштабна тривога по Україні зберігається.