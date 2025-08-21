Головна Київ Новини
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Найчистіше повітря станом на дев'яту годину ранку в Оболонськомц райогі толиці
фото: glavcom.ua

Вологість повітря станом на 09:00 складає 75%

Сьогодні, 21 серпня, після комбінованої атаки російських окупантів по містах України, у столмці зафіксовано помірний рівень забруднення повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового сайту SaveEcoBot.

Згідно з інформацією, станом на 09:00 ранку, індекс якості повітря (AQI) у столиці становив 51. Цей показник розраховується за формулою NowCast (US EPA) для дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона (PM2.5), який є одним з основних забруднювачів атмосфери.

Вологість повітря станом на 09:00 складає 75%. 

Такий рівень забруднення вважається помірним. За даними екологів, він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей з підвищеною чутливістю.

Найбільш забрудненим є повітря у Шевченківському районі столиці.

інфографіка: SaveEcoBot

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія знову здійснила комбіновану атаку по містах України, застосувавши ударні дрони та ракети. Російські сили здійснили масовані запуски по всій країні, включно з Києвом, Львовом, Луцьком, Сумах, Рівненщиною, Хмельниччиною, Дніпром, Миколаєвом, Полтавщиною, Чернігівщиною і Закарпаттям. Київ та область чули вибухи протягом всієї ночі, станом на 05:54 масштабна тривога по Україні зберігається.

