Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
Вологість повітря станом на 09:00 складає 75%
Сьогодні, 21 серпня, після комбінованої атаки російських окупантів по містах України, у столмці зафіксовано помірний рівень забруднення повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового сайту SaveEcoBot.
Згідно з інформацією, станом на 09:00 ранку, індекс якості повітря (AQI) у столиці становив 51. Цей показник розраховується за формулою NowCast (US EPA) для дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона (PM2.5), який є одним з основних забруднювачів атмосфери.
Такий рівень забруднення вважається помірним. За даними екологів, він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей з підвищеною чутливістю.
Найбільш забрудненим є повітря у Шевченківському районі столиці.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія знову здійснила комбіновану атаку по містах України, застосувавши ударні дрони та ракети. Російські сили здійснили масовані запуски по всій країні, включно з Києвом, Львовом, Луцьком, Сумах, Рівненщиною, Хмельниччиною, Дніпром, Миколаєвом, Полтавщиною, Чернігівщиною і Закарпаттям. Київ та область чули вибухи протягом всієї ночі, станом на 05:54 масштабна тривога по Україні зберігається.
