Диплом не головне: на що звертають увагу роботодавці при пошуку працівників

Олена Мазун
Олена Мазун
У роботодавців з'являються інші вимоги до працівників
Кандидати дедалі частіше шукають роботодавця, близького за поглядами та культурою

Українці, що шукають роботу у 2025 році, мають орієнтуватись не лише на освіту та досвід, а на нові ключові тренди у вимогах роботодавців. «Главком» з посиланням на портал  з пошуку роботи розповідає, на що звернути увагу при пошуку роботи.

Нині роботодавці дедалі рідше орієнтуються виключно на формальну освіту кандидата. На перший план виходять саме навички, а не диплом. Загалом на ринку праці швидко поширюється підхід skills-based hiring – стратегія, за якої набір навичок і компетенцій переважає над традиційними кваліфікаціями, зокрема, освітою та попередніми посадами.

З розвитком штучного інтелекту та його широким впровадженням у робочі процеси дедалі більшою необхідністю стає не лише вміння користуватися AI-інструментами, а й загальна цифрова грамотність у цій сфері. У 2025 році роботодавці очікують від кандидатів базової впевненості у роботі з ШІ – незалежно від галузі.

На ринку праці тепер переважають soft skills. У 2025 році серед найбільш затребуваних виділяють: аналітичне мислення; креативність; лідерство та вплив; стійкість; гнучкість; готовність до навчання; екологічна свідомість; вміння управляти талантами. Критично важливими в ІТ сфері та сфері ШІ також є цікавість, емпатію, критичне мислення та етичну відповідальність.

Роботодавці все активніше автоматизують і пришвидшують процеси відбору кандидатів. AI-технології дедалі частіше застосовуються на етапі скринінгу: автоматичний аналіз резюме, відеоспівбесіди, створення алгоритмів. У таких умовах перевагу отримують резюме, що містять релевантні ключові слова та не мають прогалин, які людина може зрозуміти, а штучний інтелект – одразу відкине.

Сучасний кандидат більше не шукає роботу тільки заради зарплати. Дедалі більше людей обирають компанії, де цінності збігаються з їхніми власними. Ключовими факторами також стали інклюзивне середовище, гнучкий графік та можливість працювати віддалено. 

Щоб бути конкурентними на ринку праці, варто: 

  • акценувати навички у резюме та підтвердити їх реальними кейсами.
  • підвищувати AI-грамотність.;
  • розвивати soft skills;.
  • оптимізувати резюме для ATS-систем. 

Зазначимо, що за інформацією Державної служби зайнятості найбільше пропонують роботу у Львівській, Дніпропетровській , Київській областях та столиці. Серед найбільш затребуваних фахівців – продавці, консультанти, менеджери з продажу.

Раніше Київська служба зайнятості проаналізувала, хто найчастіше звертається по допомогу у пошуку нових кар’єрних можливостей. На основі отриманих результатів було складено детальний портрет середнього безробітного у столиці

