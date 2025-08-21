Головна Гроші Особисті фінанси
Де та в який сферах найлегше знайти роботу: дані центру зайнятості

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Де та в який сферах найлегше знайти роботу: дані центру зайнятості
В Державному центрі зайнятості розповіли, де найбільше шукають працівників
фото: Державний центр зайнятості

Серед найбільш затребуваних фахівців – продавці, консультанти, менеджери з продажу

За сім місяців 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам понад 265 тис. вакансій, вдалося працевлаштувати майже 136 тис. працівників.  Найбільше робочих місць пропонував Львівський обласний центр зайнятості. Також серед областей, де найбільше пропонували роботу – Дніпропетровська, Київська та столиця, Харківська, Полтавська та Хмельницька, повідомляє «Главком»  з посиланням на сайт служби. 

У відомстві зазначили, що найбільше працевлаштованих у Дніпропетровській області – понад 13 тис., це майже 10% від усіх. Також високі показники працевлаштування в Івано-Франківській, Львівській та Харківській області. 

Які професії популярні в Україні

Найчастіше роботодавці шукають фахівців у сфері торгівлі – продавців, консультантів, менеджерів з продажу. Також серед найбільш затребуваних – професії у сфері маркетингу та реклами, транспорту та логістики,  у промисловості та на виробництві. 

Популярними лишаються вакансії для робітників: які будують, відновлюють, виробляють, а також ті,  хто продає товари і послуги. Найбільше вакансій за сім місяців було у Львівського обласного центру зайнятості – 13,4% від загальної кількості, або ж майже 36 тис. Тут популярними були такі вакансії як лікар та медична сестра, інженер, менеджер та бухгалтер, вчитель, водій, охоронник. Роботодавці також інтенсивно шукали працівників будівельної сфери.

Додамо, що після завершення війни в Україні найбільш затребуваними будуть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфері. Тоді існуватиме велика потреба робочої сили в усіх сферах економіки. 

Нагадаємо, Державна служба зайнятості оприлюднила список унікальних вакансій для українського ринку праці - мова про незвичайні та рідкісні професії, які вкрай рідко потрібні роботодавцям. Перелік складено за даними Єдиного порталу вакансій станом на початок серпня.

Раніше «Главком» писав про незвичні вакансії, які наявні в ЗСУ. Зокрема, серед них начальник лазні, відеооператор і режисер монтажу.

Особисті фінанси

Де та в який сферах найлегше знайти роботу: дані центру зайнятості
Де та в який сферах найлегше знайти роботу: дані центру зайнятості
Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей
Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
Державна допомога для малозабезпечених сімей: покрокова інструкція, як отримати виплати
Державна допомога для малозабезпечених сімей: покрокова інструкція, як отримати виплати
Вулканізаторник, каштелян і десинатор: список професій, про які мало хто знає
Вулканізаторник, каштелян і десинатор: список професій, про які мало хто знає
«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»
«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»

