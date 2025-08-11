Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ потопає в гортензіях: де шукати найяскравіші місця для фотосесій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ потопає в гортензіях: де шукати найяскравіші місця для фотосесій
У «Київзеленбуді» також розповіли, де нині найактивніше квітування гортензій
фото: glavcom.ua

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці – від тихих скверів Подолу до просторих парків Дарниці

Київ потопає в гортензіях: «Київзеленбуд» повідомив, що цього року пишні кущі прикрасили парки та сквери в усіх районах столиці. Ці квіти не лише створюють мальовничі локації для фото, але й допомагають покращувати мікроекологію міста, очищаючи повітря та приваблюючи запилювачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

«Ці рослини не лише створюють мальовничий міський пейзаж, а й виконують важливу роль у мікроекології міста: знижують рівень пилу, регулюють вологість повітря та підтримують популяції запилювачів», – йдеться у повідомленні.

У «Київзеленбуді» також розповіли, де нині найактивніше квітування гортензій:

  • Голосіївський район: парк ім. М. Рильського, сквер Д. Пешева;
  • Деснянський район: сквер на перетині вул. Кубанської України, 20 та просп. Лісового, 31; парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • Дніпровський район: парк на Русанівській набережній, парк «Перемога»;
  • Оболонський район: парк «Наталка»;
  • Солом’янський район: парк «Відрадний», парк «Юність».
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: glavcom.ua
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці
фото: «Київзеленбуд»

Нагадаємо, у заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами. 

До слова, на Донеччині серед колючого дроту та захисних валів несподівано проросли соняхи. Вражаючі кадри облетіли мережу. Ці жовті квіти ростуть прямо між елементами захисту на передовій. Саме там, де зараз проходить лінія оборони. 

Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд парк квіти повітря рослини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку
У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: 12 людей постраждали
11 липня, 23:48
Палаючий будинок в Одесі після атаки БпЛА
Атака на Одесу, вибухи в Росії: головне за ніч
19 липня, 06:23
Офіційно пляжі цього літа у Києві не відкривали, однак людей біля водойм багато
Жителі столиці рятуються від спеки біля водойм. Перелік безпечних пляжів Києва
15 липня, 10:22
У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
20 липня, 09:30
Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
23 липня, 10:50
Місця зустрічей учасників екскурсії вказані в реєстраційних анкетах
Наприкінці тижня відбудеться дев’ять безплатних екскурсій Києвом: як потрапити
23 липня, 16:02
Правоохоронці встановлюють усіх причетних до розкрадання бюджетних коштів
У Києві затримано шістьох посадовців, підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті доріг
28 липня, 14:48
Суд вже наклав арешт на активи як забезпечення позову
У родини столичних суддів понад 7 млн грн необґрунтованих активів: САП вимагає конфіскації
1 серпня, 15:28
Міст-хвиля на столичній Оболоні
Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень
4 серпня, 10:27

Новини

Київ потопає в гортензіях: де шукати найяскравіші місця для фотосесій
Київ потопає в гортензіях: де шукати найяскравіші місця для фотосесій
«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, виписалася з лікарні
Дівчина, яка випала з дев'ятого поверху під час ракетного удару, виписалася з лікарні
«Тоне у болоті»: на Київщині місцеві жителі протестують проти будівництва Національного військового цвинтаря
«Тоне у болоті»: на Київщині місцеві жителі протестують проти будівництва Національного військового цвинтаря
У Броварському районі виявлено бойову частину ворожого дрона (відео)
У Броварському районі виявлено бойову частину ворожого дрона (відео)
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн
Скандал із неякісними інкубаторами для немовлят. Прокуратура стягнула з постачальника 240 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
32K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
3903
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2508
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1520
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua