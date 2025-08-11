Київ потопає в гортензіях: де шукати найяскравіші місця для фотосесій

У «Київзеленбуді» також розповіли, де нині найактивніше квітування гортензій

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці – від тихих скверів Подолу до просторих парків Дарниці

Київ потопає в гортензіях: «Київзеленбуд» повідомив, що цього року пишні кущі прикрасили парки та сквери в усіх районах столиці. Ці квіти не лише створюють мальовничі локації для фото, але й допомагають покращувати мікроекологію міста, очищаючи повітря та приваблюючи запилювачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

«Ці рослини не лише створюють мальовничий міський пейзаж, а й виконують важливу роль у мікроекології міста: знижують рівень пилу, регулюють вологість повітря та підтримують популяції запилювачів», – йдеться у повідомленні.

У «Київзеленбуді» також розповіли, де нині найактивніше квітування гортензій:

Голосіївський район: парк ім. М. Рильського, сквер Д. Пешева;

Деснянський район: сквер на перетині вул. Кубанської України, 20 та просп. Лісового, 31; парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

Дніпровський район: парк на Русанівській набережній, парк «Перемога»;

Оболонський район: парк «Наталка»;

Солом’янський район: парк «Відрадний», парк «Юність».

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: glavcom.ua

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Цвітіння гортензій охопило всі райони столиці фото: «Київзеленбуд»

Нагадаємо, у заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами.

До слова, на Донеччині серед колючого дроту та захисних валів несподівано проросли соняхи. Вражаючі кадри облетіли мережу. Ці жовті квіти ростуть прямо між елементами захисту на передовій. Саме там, де зараз проходить лінія оборони.