У Києві під час пожежі в квартирі загинули двоє людей

В столиці виникла пожежа, в результаті якої загинуло двоє людей

Якщо ви стали свідком пожежі, головне – не панікувати, а мати чіткий план дій

У вівторок, 12 серпня, внаслідок пожежі в Дніпровському районі столиці загинуло двоє осіб. Ними виявились чоловік та жінка, повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Загоряння квартири в столиці фото: ДСНС в місті Київ

Зазначається, що повідомлення про загоряння надійшло 12 серпня о 20:12. Пожежа виникла у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Ентузіастів і поширилася на балкон восьмого поверху.

Під час гасіння рятувальники виявили у помешканні тіла двох людей без ознак життя. Вогонь локалізували о 20:54 на площі 12 кв. м, а ліквідували – о 21:00.

У відомстві додали, що на місці працювали 15 рятувальників та 4 одиниці техніки. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Що робити під час пожежі

На офіційному порталі Києва розповіли, що робити під час пожежі.

Якщо пожежа застала вас у приміщенні:

якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте. Якщо двері гарячі – не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть «Допоможіть, пожежа!»;

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення, при цьому обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

Що робити при пожежі у лісах, степах та на торфовищах

не варто панікувати та тікати від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік. Долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;

з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – це повітря тут менш задимлене. Рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок;

особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся

перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;

після виходу з осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Що робити при пожежі в транспорті

негайно повідомте про пожежу водієві чи машиністу, спробуйте відчинити двері, гасіть пожежу вогнегасником та підручними засобами;

у тролейбусах і трамваях металеві частини можуть опинитися під напругою в результаті обгорання захисної ізоляції проводів – будьте обережні;

при заблокуванні дверей використовуйте для евакуації аварійні люки в даху, вікна;

у будь-якому транспорті є матеріали, що виділяють при горінні отруйні гази, тому залишайте салон швидко, закриваючи рот і ніс хусткою або рукавом. Вибравшись із салону, допоможіть іншим і відійдіть подалі, тому що можуть вибухнути баки з пальним або статися замикання високовольтної електричної мережі.

Що робити, якщо горить одяг на людині

зупиніть людину, не давайте їй бігати, а то полум`я розгориться ще більше;

допоможіть швидко скинути палаючий одяг, чи загасити її за допомогою простирадла, ковдри, пальта або струменя води. Гасити полум’я на одязі можна піском, землею, снігом, а сам постраждалий може згасити вогонь, перекочуючись по землі;

залиште голову відкритою, щоб людина не задихнулась продуктами згорання;

викличте швидку допомогу;

надайте домедичну допомогу.

Нагадаємо, 25 липня у Деснянському районі столиці виникла пожежа у приватному будинку на вулиці Польовій. В результаті загоряння будівлі загинуло 2 людей.