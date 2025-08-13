Головна Країна Суспільство
В Україні без опадів: погода на 13 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні без опадів: погода на 13 серпня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В більшості областей вночі температура буде освіжаюча

Сьогодні, 13 серпня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В більшості областей вночі температура буде освіжаюча – 11-16°, вдень повітря прогріється до 23-28°. Лише на півдні та Закарпатті, де вночі буде тепліше – 14-19°, вдень очікується спекотна погода з температурою 27-32°.

Прогноз погоди на 13 серпня
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

