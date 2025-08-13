В Україні без опадів: погода на 13 серпня

В більшості областей вночі температура буде освіжаюча

Сьогодні, 13 серпня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В більшості областей вночі температура буде освіжаюча – 11-16°, вдень повітря прогріється до 23-28°. Лише на півдні та Закарпатті, де вночі буде тепліше – 14-19°, вдень очікується спекотна погода з температурою 27-32°.

Прогноз погоди на 13 серпня Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

