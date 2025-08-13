За ціною квартири. У Києві за $50 тис. продається ретро-авто 1938 року

Власник зазначає, що машина не є повністю оригінальною

У Києві продається машина, яка вартує як однокімнатна квартира в Київській області або дві десь на Херсонщині. Ретро-автомобіль BMW 340 1938 року продається за $50 тис. Власник вказує, що машина не є повністю оригінальною – в ньому модифікований кузов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Auto.ria.

Характеристики автомобіля

Ціна: $50 тис.

Рік випуску: 1938.

Пробіг: 2 тис. км (загальний), пробіг двигуна невідомий.

Тип кузова: Седан, довга база.

Колір: Бежевий.

Стан: Гаражне зберігання, на ходу.

Двигун: 3 л дизель.

Коробка передач: Автомат.

Кузов: Не оригінал, частково модифікований, довга база.

Комплектація та оснащення

Салон: Шкіра, люк, круїз-контроль.

Кермо: Гідропідсилювач, регулювання по висоті та вильоту.

Комфорт: Кондиціонер, передні та задні електросклопідйомники, автономний обігрівач Webasto.

Безпека: Антиблокувальна система (ABS), імобілайзер.

Допомога при паркуванні: Передня та задня камери.

Мультимедіа: Акустика.

Додатково: Повнорозмірне запасне колесо.

Зазначимо, що у липні середня ціна однокімнатної квартири у Київській області становить $44,074 тис. А от на Херсонщині подібне житло коштує $20, 25 тис. Тобто вартість такого ретроавтомобіля становить більше, ніж квартира в столичному регіоні.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в липні 2025 року люди придбали гібридних легковиків на 11% більше в порівнянні з минулим роком. Загалом минулого місяця автопарк України збільшився на більш ніж 2,6 тисячами гібридних легковиків.

Загалом з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.