За ціною квартири. У Києві за $50 тис. продається ретро-авто 1938 року
Власник зазначає, що машина не є повністю оригінальною
У Києві продається машина, яка вартує як однокімнатна квартира в Київській області або дві десь на Херсонщині. Ретро-автомобіль BMW 340 1938 року продається за $50 тис. Власник вказує, що машина не є повністю оригінальною – в ньому модифікований кузов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Auto.ria.
Характеристики автомобіля
- Ціна: $50 тис.
- Рік випуску: 1938.
- Пробіг: 2 тис. км (загальний), пробіг двигуна невідомий.
- Тип кузова: Седан, довга база.
- Колір: Бежевий.
- Стан: Гаражне зберігання, на ходу.
- Двигун: 3 л дизель.
- Коробка передач: Автомат.
- Кузов: Не оригінал, частково модифікований, довга база.
Комплектація та оснащення
- Салон: Шкіра, люк, круїз-контроль.
- Кермо: Гідропідсилювач, регулювання по висоті та вильоту.
- Комфорт: Кондиціонер, передні та задні електросклопідйомники, автономний обігрівач Webasto.
- Безпека: Антиблокувальна система (ABS), імобілайзер.
- Допомога при паркуванні: Передня та задня камери.
- Мультимедіа: Акустика.
- Додатково: Повнорозмірне запасне колесо.
Зазначимо, що у липні середня ціна однокімнатної квартири у Київській області становить $44,074 тис. А от на Херсонщині подібне житло коштує $20, 25 тис. Тобто вартість такого ретроавтомобіля становить більше, ніж квартира в столичному регіоні.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в липні 2025 року люди придбали гібридних легковиків на 11% більше в порівнянні з минулим роком. Загалом минулого місяця автопарк України збільшився на більш ніж 2,6 тисячами гібридних легковиків.
Загалом з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.