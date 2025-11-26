«Метінвест» увійшов до десятка найкращих роботодавців України за версією

The Page: у фокусі «Метінвесту» Ахметова – системна робота з ветеранами

Група «Метінвест» увійшла до десятки найкращих роботодавців України 2025 року за версією видання The Page. До фінального списку компаній відібрали незалежні HR-експерти, які оцінювали учасників у форматі «наосліп» – без згадок про назви компаній, що забезпечило максимальну об’єктивність. У підсумку журі відзначило «Метінвест» за системність підходу, масштабність програм та інтеграцію роботи з ветеранами у всі HR-процеси.

«Метінвест» є лідером серед приватних компаній України за кількістю співробітників у лавах ЗСУ. Більше 8000 з 50000 персоналу наразі служать в силах оборони України. Більше 1000 ветеранів вже повернулися до роботи у компанії.

«Метінвест» представив комплексну систему реінтеграції ветеранів, яка є однією із найбільших корпоративних проєктів такого типу в Україні. У компанії підкреслюють, що всі бізнес-процеси адаптовані під повернення колишніх військових: і тих, хто був співробітником до служби, і тих, хто приєднується до команди після демобілізації.

Екосистема, створена компанією, включає психологічну та фізичну реабілітацію, розширене медичне страхування в перший рік після повернення, безплатне навчання й перекваліфікацію, а також можливість здобути освіту в університеті Метінвест Політехніка на пільгових умовах. Компанія також готує колективи до роботи з демобілізованими співробітниками. У 2025 році бюджет на програми адаптації ветеранів становитиме $550 тис.

Загалом на участь у рейтингу подали анкети 63 компанії. До першої десятки рейтингу найкращих роботодавців також увійшли Kernel, Оператор ГТС України, Philip Morris Ukraine, SoftServe, Intellias, Wargaming Kyiv, «Дарниця», Roche Ukraine та «Енергоатом».

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.