Повний гід по вибору ідеальних розеток та вимикачів для вашого інтер'єру

Детальний посібник з вибору ідеальних розеток та вимикачів. Дізнайтеся все про IP-захист, матеріали, прохідні вимикачі, USB-розетки, диммери та сучасні тренди в дизайні

Ремонт або навіть незначне оновлення інтер'єру, це завжди увага до деталей. Ми ретельно вибираємо колір стін, фактуру підлоги, модель дивана. Але є елементи, які часто залишаються поза увагою, хоча саме вони є ключовими для комфорту, безпеки та завершеності дизайну. Мова йде про розетки та вимикачі.

Це вже давно не тільки звичайні функціональні пристрої для подачі струму чи керування світлом. Бо електрофурнітура здатна як підкреслити стиль приміщення, так і безнадійно його зіпсувати. Величезний асортимент моделей, матеріалів та функцій може заплутати будь-кого. Як не загубитися в цьому розмаїтті та зробити правильний вибір? Цей детальний гід допоможе вам розібратися у всіх нюансах.

Технічні особливості розеток та вимикачів

Перш ніж вибирати дизайн, необхідно закласти надійний фундамент — технічні характеристики. Від них залежить довговічність пристроїв та безпека вашого дому.

Який виберете тип монтажу для встановлення електрофурнітури: прихований чи зовнішній? Все залежить від типу вашої електропроводки:

Прихована проводка. Кабелі прокладені всередині стін. Це найпоширеніший варіант у сучасних квартирах та будинках. Для неї потрібні вбудовані (внутрішні) розетки та вимикачі. Їх механізм монтується у спеціальну монтажну коробку (підрозетник) в стіні, а назовні виводиться лише декоративна рамка та клавіша/лицьова панель.

Відкрита проводка. Кабелі прокладені по поверхні стін (часто в спеціальних кабель-каналах). Такий спосіб використовують у дерев'яних будинках, гаражах, майстернях або як стилістичний прийом в інтер'єрах у стилі лофт. Тут знадобляться накладні (зовнішні) моделі, корпус яких повністю кріпиться на стіну.

Ступінь захисту IP, абревіатура IP (Ingress Protection) з двома цифрами після неї – це міжнародний стандарт, що показує рівень захисту корпусу пристрою від потрапляння пилу та вологи.

Перша цифра (від 0 до 6) – захист від твердих предметів та пилу.

Друга цифра (від 0 до 8) – захист від вологи.

Для житлових приміщень найчастіше використовуються два класи:

IP20 – стандарт для сухих приміщень – спалень, віталень, коридорів. Захисту від вологи немає, але є захист від проникнення предметів розміром понад 12 мм.

IP44 – обов'язковий стандарт для приміщень з підвищеною вологістю. Такі розетки та вимикачі необхідно встановлювати у ванних кімнатах, санвузлах, поблизу мийок на кухні, а також на балконах чи терасах. Вони захищені від бризок води, що падають під будь-яким кутом, і часто мають спеціальну захисну кришку.

А які вибрати матеріали? Важливе питання, адже їх якість напряму впливає на термін служби та зовнішній вигляд. Отже, матеріал має бути таким, для:

Корпусу: найкращий вибір – якісний ABS-пластик або полікарбонат. Вони стійкі до ультрафіолету (не жовтіють з часом), не підтримують горіння та стійкі до механічних пошкоджень. Дешевий пластик швидко втратить колір, може стати крихким і є пожежонебезпечним.

Контактної групи: це «серце» розетки. Найкращий матеріал для контактів – фосфориста бронза або латунь. Вони забезпечують надійний контакт, не окислюються і мають гарну пружність, завдяки чому вилка не буде бовтатися і нагріватися. Уникайте моделей зі сталевими контактами.

Також, при виборі обов'язково звертайте увагу на заземлення. Бо розетка із заземленням (з характерними металевими контактами «вусиками» з боків) – це обов'язкова вимога для підключення потужних та чутливих побутових приладів: пральної машини, холодильника, бойлера, комп'ютера. Заземлення відводить небезпечний струм на землю у випадку пробою ізоляції, захищаючи вас від ураження струмом, а техніку – від поломки.

Функціональне розмаїття електрофурнітури

Електрофурнітура сьогодення вміє набагато більше, ніж ми звикли думати. Якщо підібрати функціонал за вашими потребами, то життя стане значно комфортнішим. Тому розглянемо такі моделі, які точно стануть у нагоді:

Прохідні та перехресні вимикачі. Геніальний винахід для зручності. Прохідний вимикач дозволяє керувати одним джерелом світла з двох різних точок. Ідеально для довгих коридорів (ввімкнули світло на одному кінці, вимкнули на іншому), сходів або спалень (один вимикач біля дверей, другий – біля ліжка). Якщо потрібно додати третю (і більше) точку керування, між двома прохідними встановлюється перехресний вимикач.

Диммери (світлорегулятори). Пристрої, що дозволяють плавно регулювати яскравість освітлення. Вони створюють затишну атмосферу, допомагають зонувати простір світлом та економлять електроенергію. Важливо: при виборі диммера переконайтесь, що він сумісний з вашим типом ламп (особливо це стосується світлодіодних LED-ламп).

Розетки з USB-портами. Абсолютний must-have у сучасному домі. Дозволяють заряджати смартфони, планшети та інші гаджети безпосередньо від розетки, звільняючи вас від пошуку блоків живлення.

Розетки із захисними шторками. Незамінна річ для сімей з маленькими дітьми. Спеціальні шторки закривають отвори розетки і відкриваються тільки при одночасному натисканні двома штирями вилки, що унеможливлює доступ дитини до струмоведучих частин.

Спеціалізовані розетки. Крім стандартних електричних, існують розетки для підключення телевізійного кабелю (TV), інтернету (RJ-45), аудіосистем (акустичні) тощо. Використання таких розеток дозволяє приховати всі дроти та створити охайний вигляд.

Дизайн розеток та вимикачів

Коли з характеристиками та функціоналом розібралися, починається найцікавіше – творчість і дизайн.

Головне правило гарного дизайну – єдність стилю. Не варто купувати розетки та вимикачі поштучно в різних місцях. Практично всі провідні виробники пропонують свою продукцію серіями. Щоб побачити все розмаїття сучасних рішень — від надійних базових моделей до ексклюзивних дизайнерських серій — завітайте до каталогу інтернет-магазину електротоварів electrica-shop.com.ua. Тут ви знайдете продукцію провідних європейських брендів, яка задовольнить найвищі вимоги до якості та естетики, а кваліфіковані консультанти допоможуть зробити остаточний вибір, що ідеально пасуватиме саме вашому дому. В рамках однієї серії ви знайдете одно- та двоклавішні вимикачі, диммери, розетки звичайні та комп'ютерні — все в єдиному дизайні, формі та кольорі. Це дозволяє оформити весь дім в єдиному стилі, що виглядає дорого та гармонійно.

Матеріали та кольори рамок — це обличчя вашої розетки. І тут вибір вражає:

Пластик – класичний та універсальний варіант. Антрацит, графіт, шампань, алюміній – палітра величезна.

Скло – чорне або біле, виглядає неймовірно стильно та сучасно, ідеально пасує до мінімалізму та хай-теку.

Метал – нержавіюча сталь, алюміній, бронза – ідеальний вибір для інтер'єрів у стилі лофт, індустріальному чи класичному.

Натуральні матеріали – рамки з дерева, натурального каменю чи навіть шкіри перетворюють звичайний вимикач на ексклюзивний арт-об'єкт.

А як же вибрати колір? Існує кілька підходів: під колір стін (щоб зробити фурнітуру максимально непомітною), в контраст зі стінами (щоб перетворити на яскравий акцент), або під колір інших деталей інтер'єру – дверних ручок, меблевої фурнітури, віконних рам.

Як бачите, вибір розеток та вимикачів може здатися складним, але тепер ви озброєні знаннями. Не варто економити на функціональності та естетиці, адже якісна електрофурнітура служитиме вам десятиліттями, щодня забезпечуючи комфорт та підкреслюючи продуманість вашого інтер'єру.