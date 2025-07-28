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У США запрацювали супутники зв’язку для смартфонів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У США запрацювали супутники зв’язку для смартфонів
Роботу системи забезпечує угруповання з 650 супутників Starlink
фото: depositphotos.com

Новий сервіс T-Mobile дозволяє дзвонити через супутник безкоштовно

У Сполучених Штатах офіційно запрацював сервіс супутникового зв’язку T-Satellite, що стало результатом співпраці компанії Ілона Маска SpaceX та одного з найбільших мобільних операторів T-Mobile. Про це пише Engadget, передає «Главком».

Після кількох місяців успішного тестування послуга стала доступною для широкого загалу, дозволяючи відправляти SMS-повідомлення безпосередньо через супутники Starlink, оминаючи традиційні стільникові мережі.

Цей сервіс створений передусім для вирішення проблеми зв’язку у так званих «мертвих зонах» – регіонах зі слабким або відсутнім покриттям мобільних операторів. Як зазначають у SpaceX та T-Mobile, T-Satellite матиме критичне значення під час стихійних лих, коли наземна інфраструктура може бути пошкоджена, залишаючи людей без можливості викликати допомогу.

Роботу системи забезпечує угруповання з 650 супутників Starlink, що перебувають на низькій навколоземній орбіті. Окрім надсилання SMS, технологія надає обмежений доступ до деяких популярних застосунків, серед яких Google, AllTrails та AccuWeather, що дозволить, наприклад, перевірити погоду чи карту місцевості навіть без мобільного інтернету.

Найважливішою функцією безпеки є можливість для абсолютно всіх мешканців та гостей США безкоштовно зателефонувати до служби порятунку за номером 911 через супутникову мережу, незалежно від того, чи є вони абонентами T-Mobile.

Для абонентів T-Mobile послуга надається безкоштовно в рамках їхніх тарифних планів. Користувачі інших мобільних операторів також можуть підключитися до сервісу за щомісячну плату в розмірі $10.

Нагадаємо, що низка абонентів T-Mobile повідомили про отримання доступу до бета-версії програми Starlink «прямого доступу до стільникового зв'язку».

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Теги: Starlink SpaceX спутник інтернет

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