Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники

Надія Карбунар
glavcom.ua
фото: скріншот із відео

За словами експрезидента, найважливіша характеристика для перемоги – це категорія солідарності

Третій президент України Віктор Ющенко (2005-2010) розповів, що потрібно зробити Україні, аби виграти війну. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю журналістці Наталії Нагорній.

На думку Ющенка, найважливіша характеристика для мілітарної перемоги – це категорія солідарності. Тобто, хто з тобою, хто твої союзники?

Він наголосив, що симетричну війну в Росії українцям дуже тяжко виграти, тому що ми в рази менші за територією, за ресурсами, за населенням тощо.

«Тобто асиметрична війна – це та війна, це та модель, яку ми, безумовно, повинні розглядати як ключову лінію нашої стратегії. Асиметричну. Ми не можемо солдата проти солдата поставити. У нас їх набагато менше. Але технологічно ми можемо їх перемогти», – пояснив третій президент.

За підрахунками Ющенка, на боці України зараз 54 формальні союзники. В роки Другої світової війни антигітлерівський альянс складався з 53 країн.

«Тобто, можна сьогодні сказати, що Україна володіє найбільшим солідарним ресурсом, який коли-небудь формувався в світі проти ворога. Тому, я сказав би, якщо ми беремо характеристики потенціалів, всі наші союзники у цьому альянсі виробляють приблизно 65% світового ВВП», – каже Ющенко.

Він нагадав, що російський валовий продукт – 1,7%. І риторично запитав, чи може 1,7% ВВП світу перемогти 60% ВВП світу.

«Мене викликає сумнів те, що ці країни безпосередньо не у війні. Вони дуже опосередковані союзники. Я розумію, що ми говоримо про економіку, але по них не летять ракети», – відповіла Наталія Нагорна.

«Правильна думка. Тобто дорога до консолідації, коли вона вже стала ефективною, це не одноходовка. Це, звісно, консолідація, яка повинна привести до формування панєвропейського, я маю на увазі, американського, західноєвропейського альянсу, не тільки мілітарного, не тільки політичного, але й економічного», – відповів Ющенко.

Він нагадав, що за останні 4-5 місяців всі стривожилися, коли Сполучені Штати відходили від Європи у стратегічну самотність.

«На сьогодні вже склалося враження, що відлягають трошки ці тривоги, бо формується модель, при якій Україна починає грати особливе і належне соло, яке повинна грати Україна в новітній європейській політиці», – підсумував Ющенко.

Раніше Віктор Ющенко розповів, як Путін перетворився на диктатора.

Нагадаємо, третій президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко вважає, що єдиний сценарій завершення російсько-української війни – це перемога Києва. І відбудеться вона завдяки військовим технологіям і підтримці союзників.

Також стало відомо, що третій президент України Віктор Ющенко після завершення своєї каденції на посаді глави держави у лютому 2010 року дотепер користується низкою державних пільг та гарантій.

