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Стильна інвестиція: як обрати золотий браслет

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стильна інвестиція: як обрати золотий браслет
Оберіть ідеальний для себе золотий браслет
фото: «Золотий вік»

Після того, як ви визначилися із пробою та кольором виробу, час обрати тип браслета, який підходить для вас

Ювелірний виріб – це завжди доречний подарунок. Золотий браслет – це безпомилковий варіант: презент для когось чи спосіб порадувати себе. Це прикраса, на яку ви не безповоротно витратите гроші, а радше інвестуєте їх. Нині різні виробники, а особливо – «Золотий вік», пропонує безліч варіантів золотих браслетів – як же не розгубитися і обрати найкращий?

Визначаємося із золотом

Найперше – слід визначитися із золотом, з якого має бути виріб. В Україні найбільш поширені дві проби золота:

  • 585-та – це сплав, у якому міститься 58,5% золота, решта — домішки. Серед ювелірів вважається оптимальним варіантом за співвідношенням ціни та якості;
  • 750-та – сплав, який містить 75% золота, а тому вироби з нього дорожчі. Він м'якший (а тому може піддаватися незначним деформаціям, однак більш гіпоалергенний та яскравіший за кольором.

Друге – це колір вашого майбутнього золотого браслета. Орієнтуйтеся на власні вподобання, улюблені базові кольори речей у гардеробі та ювелірні прикраси, з якими плануєте комбінувати браслет. Існують чотири кольори золота:

  • жовте – класичний варіант. Вироби саме з жовтого золота були у скриньках наших бабусь, тому вироби з нього асоціюються з традиціями та багатством. Такий варіант сплаву отримують, коли до золота домішують срібло та мідь;
  • біле золото – сучасне та елегантне, чудово поєднується з діамантами. Такий сплав отримують, коли поєднують золото з паладієм, нікелем або сріблом. Вироби з білого золота часто покривають родієм: додаткового блиску та зносостійкості;
  • рожеве золото (його ще називають червоним) – надає прикрасі теплого відтінку, вінтажного вайбу. Останнім часом набуває великої популярності. Такий сплав отримують завдяки домішку міді;
  • комбіноване золото – ідеальний варіант для тих, хто не може визначитися, або любить поєднувати різні кольори та відтінки у своєму образі. Вироби з комбінованого золота поєднують у собі два або три кольори.

Які бувають браслети

Після того, як ви визначилися із пробою та кольором виробу, обираємо найбільш підходящий для вас тип браслета – їх п’ять, і кожен з них має свої особливості.

Як обрати золотий браслет: важко не розгубитися у різноманітті плетінь та форм
Як обрати золотий браслет: важко не розгубитися у різноманітті плетінь та форм
фото: «Золотий вік»

Ланцюжкові браслети

Класичний варіант для тих, хто віддає перевагу універсальним прикрасам. Вони і самодостатні, і поєднуються із іншими прикрасами. Вони бувають і тоненькими, з ніжним плетінням, і масивними та об’ємними. Для того, щоб визначитися, який ланцюжковий золотий браслет найкраще підійде саме вам, варто поміряти декілька різних варіантів. Враховуйте не лише товщину, а й особливості плетіння: з яким найзручніше, яке найбільше радує око.

Обручі

Їх ще називають жорсткими браслетами – це вироби, які тримають форму. Вони можуть бути і цільними, і розімкнутими (сuff-браслети), і складатися з кількох елементів, з’єднаних шарнірами. Ба більше: деякі з них створені для того, щоб носити не в районі манжета, а на передпліччі.

Браслети-манжети

Вони дуже схожі на обручі, однак, як правило, не мають замка. Зазвичай це широкі та дуже об'ємні браслети. Часто такі золоті браслети мають витончене візерунчасте гравіювання або ж інкрустацію каменями. Манжети – це завжди самодостатні прикраси, їх не варто поєднувати з іншими, аби не перевантажити образ.

Шарми

Певно, найбільш цікавий варіант, особливо – на подарунок для когось. Шарм – це золотий браслет, що складається з ланцюжка-основи та додаткових рухомих елементів, які можна додавати або знімати. По суті, може за допомогою оцих додаткових елементів – шармів – можна створювати унікальну прикрасу.

Тенісні браслети

Попри «спортивну» назву, ці браслети дуже витончені та тендітні. Вони складаються з дрібних, однаково огранених дорогоцінних або напівдорогоцінних каменів, розташованих в один ряд. Як правило, такий золотий браслет одягають на урочисті події, до вечірніх чи вишуканих коктейльних суконь.

Розмір браслета

Якщо у вас немає можливості поміряти золотий браслет, і ви купуєте його онлайн, варто приділити особливу увагу визначенню потрібного розміру ланцюжкового виробу. Для цього виміряйте обхват зап'ястя за допомогою стрічки або нитки. Потім прикладіть її до лінійки, до отриманого значення додайте ще 1,5–2 см. З жорсткими браслетами, як правило, проблем не виникає: вони більш універсальні, часто їхній розмір можна відрегулювати.

Правильно підібраний золотий браслет – це прикраса, яка ніколи не втратить актуальності і багато років радуватиме свого власника.

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