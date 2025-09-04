Головна Гроші Товари та послуги
Три головні різновиди пуера

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Новачку важкувато зорієнтуватися в асортименті пуера

Різновиди пуера вражають, і ви просто не зможете пройти повз ароматний чайний лист, який так і проситься в тепло вашої чашки. Тож інтернет-магазин New Tea з гордістю і хвилюванням знайомить вас із приголомшливими різновидами пуера і підкаже, де їх знайти.

Славнозвісні китайські чайні фабрики – прекрасні, однак, новачку важкувато зорієнтуватися в їхньому асортименті. Тож саме для новачків наша стаття: ми розкажемо, яким буває Пу Єр, де можна купити пуер, який вас вразить, а ще ви, нарешті, дізнаєтеся детальніше, що таке чайна смола. До речі, за посиланням https://newtea.ua/chay/puer/f/riznovyd=cha-hao-smola-pueru ви зможете відшукати і її.

Уславлений Шен пуер

Витриманий і традиційний Шен пуер – чай із віковічною історією та секретами виготовлення, що дійшли до нас із давнини. Все, що змінилося сьогодні – його виготовлення тепер відбувається за допомогою машин. Однак, це не відміняє:

  • ручного збору;
  • шанобливого ставлення до унікальних старих чайних дерев;
  • витримування в особливих умовах, щоб із кожним роком чай отримував все нові й нові смакові принади.

Сьогодні популярними є як аукціонні представники 5-10 років витримки, так і більш молоді й доступні Шени, які може дозволити собі кожен чаєман.

Змінюючись із року в рік, цей чай, все ж, зберігає свої основні смакоароматичні ноти:

  • свіжість і легкість;
  • шовковистість і горіховість;
  • нюанси сухофруктів і випічки, меду й димку;
  • ніжність медового післясмаку.

Шен вирізняється також золотаво-прозорим настоєм, за яким і можна легко визначити зелений пуер.

Популярний Шу пуер

Звично кофеїновий, міцний, потужний Шу – нове покоління пуерів. Завдяки винайденню методу вологого скиртування чай тепер вдається зістарювати всього за 45 днів. За цей період він набуває найкращих рис витриманих пуерів, зберігаючи, однак, і власні особливості:

  • темний настій;
  • незначну гіркуватість;
  • приємну терпкість;
  • виразну землистість і копченість.

Саме Шу пуер є найбільш упізнаваним китайським чаєм, і саме його називають чорним пуером.

Три головні різновиди пуера фото 1

Ча Гао – пуерна смола

Ще в імператорському Китаї пуерний лист виварювали до стану смоли і виробляли чайну смолу. В ній містилося серце пуера і всі його цілющі властивості. Сьогодні завдяки розвитку технологій виробництво значно спростилося, а смак і користь залишилися тими самими.

Залежно від того, з якої сировини створена смола пуера, вона може бути ближчою до Шена або Шу. Через це може відрізнятися й вартість різних варіантів Ча Гао. Це зручний у заварюванні варіант для зайнятого чаємана: достатньо покласти гранулу в заварник, чашку чи термос, зачекати – і отримати ідеальний пуер без проливів і значної кількості посуду. І це буде те саме натуральне зілля, яким хочеться ласувати щодня.

То як, ви вже вирішили, який чай пуер купити наступним?

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець

Найбільший хмарний провайдер України: топ 10 фактів про GigaCloud
