В Україні запрацювала система для відстеження нелегальних онлайн-казино

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Через систему можна перевіряти легальність онлайн-казино
фото: PlayСity

Через систему можна перевіряти правовий статус казино та повідомляти PlayCity про нелегальне казино

В Україні в п'ятницю, 22 серпня, розпочала роботу система трекінгу нелегальних вебсайтів казино, яка полегшуватиме їхнє блокування. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayСity.

Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження.

Через цю систему можна також:

  • перевіряти правовий статус казино — ви дізнаєтеся, легальне воно чи ні;
  • повідомляти PlayCity про нелегальне казино — у разі, якщо сайт такого казино досі не заблокований;
  • кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні;
  • завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.

Спробувати систему в роботі можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Казино отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, що вимагає закон «Про державне регулювання азартних ігор». 

Додамо, що компанія Meta спільно з державним агентством PlayCity заблокувала сім акаунтів Instagram-блогерів за рекламу казино. Заблоковані блогери систематично просували онлайн-казино через історії в Instagram, публікуючи відео з виграшами й залишаючи активні посилання на сайти. Це є порушенням закону, адже рекламувати азартні ігри в Україні можна лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків.

Читайте також:

