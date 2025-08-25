Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok

Ілон Маск відкрив код AI-моделі Grok

Стартап Ілона Маска xAI відкрив вихідний код моделі штучного інтелекту Grok 2.5 і планує через пів року зробити те саме з моделлю Grok 3. Про це пише Reuters, передає «Главком».

«Модель Grok 2.5, яка була нашою найкращою моделлю минулого року, тепер є відкритою. Grok 3 стане відкритою приблизно через 6 місяців», – написав Маск.

Нагадаємо, акції Tesla впали майже на 8% після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

Між тим, південнокорейська компанія Samsung Electronics Co. уклала контракт з Tesla Inc. на суму 16,5 млрд доларів на виготовлення напівпровідників для штучного інтелекту.