Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok
Маск зробив Grok 2.5 відкритим для всіх
фото: depositphotos.com

Ілон Маск відкрив код AI-моделі Grok

Стартап Ілона Маска xAI відкрив вихідний код моделі штучного інтелекту Grok 2.5 і планує через пів року зробити те саме з моделлю Grok 3. Про це пише Reuters, передає «Главком».

«Модель Grok 2.5, яка була нашою найкращою моделлю минулого року, тепер є відкритою. Grok 3 стане відкритою приблизно через 6 місяців», – написав Маск. 

Нагадаємо, акції Tesla впали майже на 8% після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

Між тим, південнокорейська компанія Samsung Electronics Co. уклала контракт з Tesla Inc. на суму 16,5 млрд доларів на виготовлення напівпровідників для штучного інтелекту. 

