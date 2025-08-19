Як діяти, якщо побутова техніка виявилось несправною: покрокова інструкція

В разі несправності побутової техніки після покупки її можна повернути або відремонтувати

При поломці побутової техніки у споживачів існує декілька варіантів, як діяти далі

Купівля побутової техніки завжди супроводжується ризиком її поломки. Однак законодавство України чітко визначає права споживачів та обов’язки продавців і виробників у випадку, якщо товар виявився несправним. «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, як правильно діяти у разі гарантійного ремонту чи потреби повернення техніки.

Права покупця при поломці побутової техніки

У передбачених законом випадках протягом 14 днів або за домовленістю сторін покупцю має надаватись гарантійний ремонт чи заміна техніки. Ця послуга має бути безоплатною з доставкою великогабаритної техніки до сервісу та поверненням споживачеві коштом продавця.

Якщо протягом гарантійного терміну виявлені недоліки у придбаному товарі, покупець має право на зниження ціни або безоплатний гарантійний ремонт або відшкодування вартості проведеного ремонту. Якщо виявлений недолік є істотним, особа має право розірвати договір купівлі-продажу або замінити товар на справний.

Алгоритм дії для отримання ремонту або повернення товару

Експерти «Захисту прав споживачів» детально розповідають, що в цьому випадку алгоритм дій наступний:

для початку варто перевірити експлуатаційні документи та наявність гарантійного талона. Там повинні міститися дані про продавця або сервісний центр;

згодом потрібно звернутись до продавця або сервісного центру із розрахунковим документом та гарантійним талоном щодо здійснення ремонту;

після цього продавець або сервісний центр проводить безоплатно для споживача діагностику такого товару з метою виявлення недоліку;

в разі виявлення недоліку з вини виробника (продавця) товар підлягає ремонту.

У випадку виявлення недоліку споживачеві продавець або сервісний центр повинен видати квитанцію або інший документ, в яких зазначаються:

найменування та адреса сервісного центру;

номер, за яким товар приймається для здійснення гарантійного ремонту;

найменування товару, модель, серійний номер, дата виготовлення;

дата приймання товару;

опис зовнішнього вигляду товару;

опис заявленого недоліку;

строк здійснення гарантійного ремонту;

інформація про споживача, засоби зв’язку з ним та інша необхідна інформація.

Під час передачі споживачеві відремонтованого товару продавець або сервісний центр проводить в присутності споживача перевірку відповідності параметрів та споживчих властивостей товару вимогам експлуатаційних документів. Покупець повинен підписати результати перевірки своїм підписом у квитанції або іншому документі.

В разі, якщо ж для продавця (виробника) здійснення гарантійного ремонту товару є невигідним або його неможливим, то товар замінюється на такий самий або аналогічний. Також продавець може повернути сплачені за товар кошти разом з товаром з недоліком.

«Якщо після проведення діагностики не виявлено недоліку в товарі або з’ясовано, що недолік виник не з вини виробника (продавця), споживачеві надається підтвердний документ в паперовій або електронній формі», – додали там.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків. Покупцям варто підключити функцію для автоматичного викупу квитка.