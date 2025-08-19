Як діяти, якщо побутова техніка виявилось несправною: покрокова інструкція
При поломці побутової техніки у споживачів існує декілька варіантів, як діяти далі
Купівля побутової техніки завжди супроводжується ризиком її поломки. Однак законодавство України чітко визначає права споживачів та обов’язки продавців і виробників у випадку, якщо товар виявився несправним. «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, як правильно діяти у разі гарантійного ремонту чи потреби повернення техніки.
Права покупця при поломці побутової техніки
У передбачених законом випадках протягом 14 днів або за домовленістю сторін покупцю має надаватись гарантійний ремонт чи заміна техніки. Ця послуга має бути безоплатною з доставкою великогабаритної техніки до сервісу та поверненням споживачеві коштом продавця.
Якщо протягом гарантійного терміну виявлені недоліки у придбаному товарі, покупець має право на зниження ціни або безоплатний гарантійний ремонт або відшкодування вартості проведеного ремонту. Якщо виявлений недолік є істотним, особа має право розірвати договір купівлі-продажу або замінити товар на справний.
Алгоритм дії для отримання ремонту або повернення товару
Експерти «Захисту прав споживачів» детально розповідають, що в цьому випадку алгоритм дій наступний:
- для початку варто перевірити експлуатаційні документи та наявність гарантійного талона. Там повинні міститися дані про продавця або сервісний центр;
- згодом потрібно звернутись до продавця або сервісного центру із розрахунковим документом та гарантійним талоном щодо здійснення ремонту;
- після цього продавець або сервісний центр проводить безоплатно для споживача діагностику такого товару з метою виявлення недоліку;
- в разі виявлення недоліку з вини виробника (продавця) товар підлягає ремонту.
У випадку виявлення недоліку споживачеві продавець або сервісний центр повинен видати квитанцію або інший документ, в яких зазначаються:
- найменування та адреса сервісного центру;
- номер, за яким товар приймається для здійснення гарантійного ремонту;
- найменування товару, модель, серійний номер, дата виготовлення;
- дата приймання товару;
- опис зовнішнього вигляду товару;
- опис заявленого недоліку;
- строк здійснення гарантійного ремонту;
- інформація про споживача, засоби зв’язку з ним та інша необхідна інформація.
Під час передачі споживачеві відремонтованого товару продавець або сервісний центр проводить в присутності споживача перевірку відповідності параметрів та споживчих властивостей товару вимогам експлуатаційних документів. Покупець повинен підписати результати перевірки своїм підписом у квитанції або іншому документі.
В разі, якщо ж для продавця (виробника) здійснення гарантійного ремонту товару є невигідним або його неможливим, то товар замінюється на такий самий або аналогічний. Також продавець може повернути сплачені за товар кошти разом з товаром з недоліком.
«Якщо після проведення діагностики не виявлено недоліку в товарі або з’ясовано, що недолік виник не з вини виробника (продавця), споживачеві надається підтвердний документ в паперовій або електронній формі», – додали там.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків. Покупцям варто підключити функцію для автоматичного викупу квитка.
Читайте також: