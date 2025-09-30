Твій бренд під захистом: як і навіщо реєструвати торгову марку в Україні та за кордоном

Бренд – це не просто назва чи логотип, а ключовий актив компанії

У сучасному конкурентному середовищі українські бізнеси стикаються з безліччю викликів: від економічної нестабільності до посилення конкуренції на глобальних ринках. Але одна з найсерйозніших загроз, яка часто залишається поза увагою, – це відсутність реєстрації торгової марки (ТМ). Без належного захисту бренду підприємці ризикують втратити не тільки свою унікальну назву, а й роки напрацьованого репутаційного капіталу, клієнтську базу та значні прибутки. Ця стаття розкриє, чому реєстрація ТМ є критичною для виживання бізнесу та надасть практичні рекомендації для захисту.

Чому відсутність реєстрації ТМ ставить бізнес під загрозу

Бренд – це не просто назва чи логотип, а ключовий актив компанії. Він асоціюється з якістю, довірою та лояльністю клієнтів. Відсутність реєстрації торгової марки позбавляє підприємство юридичного захисту, роблячи його вразливим до недобросовісної конкуренції. Згідно з Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», тільки зареєстрована ТМ надає виключне право на використання бренду, забороняючи іншим копіювати його. Без цього свідоцтва будь-хто може зареєструвати вашу назву на себе, перетворивши ваш бренд на «чужий».

«За останніми даними, понад 40% українських компаній стикаються з проблемами інтелектуальної власності через нехтування реєстрацією, що призводить до судових спорів і фінансових втрат на мільйони гривень», – зазначає юрист міжнародного права та партнер компанії Flex Partners, Карина Пуканюк.

Відсутність торгової марки призводить до кількох ключових ризиків. По-перше, фінансова втрата. Підприємці витрачають тисячі гривень на рекламу, щоб зробити бренд впізнаваним, але без реєстрації ці інвестиції йдуть на вітер. Конкурент може почати продавати подібні товари під вашою назвою, відбираючи клієнтів і прибуток. За оцінками експертів, середня втрата від такого плагіату сягає 30-50% річного доходу для малого бізнесу. По-друге, судові спори. Якщо хтось зареєструє вашу марку першим, ви ризикуєте отримати позов про порушення прав, що тягне за собою штрафи, компенсації та витрати на адвокатів. У 2025 році кількість таких справ зросла на 25% порівняно з попереднім роком, особливо в сферах IT, харчової промисловості та ритейлу.

Реєстрація торгової марки за кордоном – чому це важливо?

Клієнти плутають оригінальний продукт з підробкою, що знижує довіру. Для експортерів це критично: без зареєстрованої ТМ в Україні неможливо ефективно захищати бренд за кордоном. Багато українських компаній втрачають ринки ЄС через відсутність захисту, адже європейські регуляції вимагають підтвердженої інтелектуальної власності. Крім того, незареєстрована марка ускладнює залучення інвестицій — інвестори уникають бізнесів без захищених активів. У підсумку, відсутність реєстрації не тільки загрожує втратою назви, а й ставить під удар всю бізнес-модель.

Як зареєструвати торгову марку в 2025 році та захистити свій бізнес

На щастя, реєстрація ТМ в Україні – це доступний і структурований процес, який можна пройти онлайн. Сам процес може відрізнятись в залежності від юрисдикції, однак в цілому складається з наступних етапів:

Вибір назви торговельної марки, визначення категорії товарів або послуг. Підготовка заявки: Виберіть класи МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг) — наприклад, 25-й для одягу чи 9-й для програмного забезпечення. Збір документів: дані заявника, заява про реєстрацію ТМ, перелік товарів і послуг, згідно з МКТП. Подання заяви до «Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ): Онлайн або паперово. Вартість заявки на реєстрацію торговельної марки є динамічною та залежить від низки обставин: кількість заявників; чорно-біле чи кольорове зображення; включення до торговельної марки позначення, яке зображує або імітує офіційну назву та/або міжнародний літерний код держави Україна; кількість класів МКТП; форма подання заявки (паперова чи електронна). Експертиза: Формальна та кваліфікаційна відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Отримання свідоцтва про реєстрацію ТМ: Якщо все гаразд, ви отримуєте свідоцтво протягом 18-20 місяців (стандартна процедура) або 7-8 місяців (прискорена).

Причини відмови в реєстрації торгової марки

Незважаючи на спрощення процесу, відмови у реєстрації ТМ залишаються поширеними. Основні причини включають:

Недостатня унікальність: Якщо ваша марка схожа на вже зареєстровану (навіть частково).

Невідповідність МКТП: Неправильний вибір класів Міжнародної класифікації товарів і послуг призводить до відмови.

Описові чи загальні назви: Назви, які описують товар чи послугу (наприклад, «Молоко» для молочних продуктів), не реєструються, оскільки вони не є унікальними.

Порушення етичних норм: Марки, що містять образливі чи заборонені символи також відхиляються.

«Українські підприємці не можуть ігнорувати реєстрацію ТМ у 2025 році – це інвестиція в стійкість бізнесу. Не чекайте, поки конкурент вкраде вашу назву: дійте зараз, щоб уникнути втрат і забезпечити зростання. Якщо ви тільки починаєте, почніть з консультації фахівця. Експерти з Flex Partners будуть з Вами на кожному етапі реєстрації і допоможуть уникнути помилок. Дякуючи багаторічному досвіду і безлічі успішних кейсів, ми знаємо як врятувати Ваш бренд і прибуток», – підкреслює Карина Пуканюк, юрист міжнародного права та партнер компанії Flex Partners.