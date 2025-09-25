Головна Гроші Бізнес
Клуб білого бізнесу за квартал скоротився більш ніж на чверть

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Найбільша концентрація білого бізнесу у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту
фото: depositphotos.com

За квартал з переліку вибули понад 3 тис. компаній

За останній квартал бізнесів, що відповідають стандартам прозорого ведення в Україні, поменшало на 26%. 6 619 компаній та 530 ФОПів наразі перебувають в оновленому переліку Клубу білого бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, водночас додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24. Загалом після всіх змін перелік скоротився на 26%.

Кількість компаній та ФОПів у білому спику Податкової

інфографіка: «Опендатабот»

Аби потрапити до Клубу білого бізнесу, компанії повинні відповідати суворим критеріям: зокрема, йдеться про відсутність податкової заборгованості та порушень податкового законодавства протягом останніх трьох років, своєчасне подання податкової звітності, прозора структура власності з відкритою інформацією про кінцевих власників, а також стабільні фінансові результати. Проте у переліку після нещодавнього оновлення є три компанії, що перебувають у стані припинення, та ще одна з відкритою справою про банкрутство (санація), що відбулось вже після формування переліку.

Жодна компанія не має відкритого провадження від податкової щодо боргів, штрафів чи санкцій. Також, 28 компаній з переліку на початок повномасштабного вторгнення мали російських власників, а нині жодної. Зауважимо, що від початку повномасштабної у бізнесу є лише кілька способів законно позбутися «російського сліду».

Клуб білого бізнесу за квартал скоротився більш ніж на чверть фото 1

Найбільша концентрація білого бізнесу у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту – 1 485 компаній, що складає понад п’яту частину всього списку. Далі йдуть переробна промисловість (1 054 компанії) та аграрний сектор (952 компанії). Серед регіонів очікувано лідирує Київ – 1 689 компаній (25,5%), помітну частку мають також Дніпропетровщина (631), Київщина (498), Львівщина (467) та Полтавщина (311).

20 компаній з переліку мали доходи понад 10 млрд грн за 2024 рік, ще 220 – від 1 до 10 млрд. Найбільш численною є група компаній з оборотом від 10 до 100 млн грн — 2 751 учасник. Ще 130 компаній не здали фінансову звітність за минулий рік, а 24 залишаються із закритими даними. 66 компаній із Клубу білого бізнесу мають зв’язки із фінансово-промисловими групами (ФПГ), зокрема, 38 належать до групи «Агропросперіс».

Найбільше компаній з Клубу білого бізнесу в Києві

інфографіка: «Опендатабот»
Доходи компаній з Клубу білого бізнесу

інфографіка: «Опендатабот»

До переліку, окрім компаній, потрапили й фізичні особи-підприємці – їх 530 наразі. Сім з них мають закриті дані. Більшість серед ФОПів у Клубі білого бізнесу – чоловіки (60%), жінки становлять 38%. Найбільше приватних підприємців зареєстровані у столиці: 82 або 16%. Наслідують Дніпропетровщина (11%) та Львівщина (9%).

Найпопулярнішою сферою діяльності ФОПів є торгівля — 200 підприємців, або 38%. Далі йдуть транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та сфера харчування (9%).

Клуб білого бізнесу за квартал скоротився більш ніж на чверть фото 2
Сфери діяльності компаній та ФОПів з Клубу білого бізнесу


Раніше повідомлялося, що до Клубу білого бізнесу потрапили підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.



