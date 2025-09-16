Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?

glavcom.ua
Китай-Польща-Білорусь: нова ось співпраці в Європі?
фото: depositphotos.com

Кому товари подвійного призначення з КНР?

Китай опублікував спільну заяву за результатами 4 зустрічі глав МЗС Польщі та КНР.

З цікавого – розвиток торгівлі та розмова про інвестиції. Щодо закритих кордонів з Білоруссю є параграф про розвиток євразійського сухопутного коридору. Де відзначається роль Польщі та перспективи розвитку.

Що ще раз підтверджує моє припущення про:

  • те, що закриття кордону є все ж тимчасовим кроком, розрахованим на реакцію і тиск на Мінськ як від США (м'яко), так і від КНР (м'яко, але не зовсім).
  • тому, що за результатами, ближче до жовтня-листопада Польща може створити свій переговорний трек (назвуть консультаціями або контактами) з офіційним Мінськом. І таким чином Варшава входить до пулу комунікаторів з Лукашенком на паралельному з США треку і... При можливій підтримці КНР.

Але найцікавішим є наступний параграф – про розвиток торгівлі та торгівлі товарами подвійного призначення. Сторони домовилися послабити контроль експорту з обох боків. І таким чином Польща може стати одним з ключових постачальників dual-use компонентів і техніки з КНР на український і європейський ринок. Дуже вигідний функціонал.

Що отримує Китай? Він продовжує вибудовувати північну вісь партнерства Білорусь-Польща-Німеччина. Партнерства з Китаєм, а не між собою поки що. Але розвиток процесів може «потягнути» і Мінськ на стабілізацію на західному напрямку.

Україна? Поки що пасивний спостерігач.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь Польща Китай Європа Україна

Читайте також

Ігар Тишкевіч

