Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь
Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію Джон Гербст
Поступки, які пропонує Кремлю адміністрація Трампа в обмін на мир, лише підштовхують Путіна до нових агресивних дій

Війна Росії проти України не завершиться швидко. Її кінець настане лише тоді, коли Кремль усвідомить: захопити та перемогти Україну неможливо. І щоб це Росія усвідомила, потрібне не лише військове посилення України, а й економічний та політичний тиск Заходу. Як інформує «Главком», таку думку у коментарі «Радіо «Свобода» висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Я не думаю, що війна наближається до завершення. Я думаю, що для закінчення війни знадобиться багато часу», – сказав американський дипломат.

На його думку, очільник Кремля Володимир Путін досі прагне захопити значно більші території України.

А поступки, які пропонує Кремлю адміністрація президента США Дональда Трампа в обмін на мир, лише підштовхують Путіна до нових агресивних дій.

«Адміністрація Трампа запропонувала йому поступки для укладення миру, але це лише розпалює апетит Путіна до завоювання більшої частини України», – зазначив експосол.

Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію Джон Гербст.

«Ми маємо чинити серйозний тиск на Росію, надаючи Україні сучасне озброєння та запроваджуючи санкції проти РФ», – каже колишній посол.

Водночас, щодо готовності Трампа до запровадження санкцій проти Кремля, Гербст визнає: «здається, американський президент робить це неохоче».

Втім, на його думку, якщо Трамп справді прагне досягти своєї мети, йому доведеться вдатися до цього кроку. «В якийсь момент є непогані шанси, що він це зробить», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, заявив, що Україна не повторить «в’єтнамського сценарію» і зможе зберегти свою державність, оскільки має значну внутрішню стійкість та міжнародну підтримку.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні. Він закликав Альянс повністю відмовитися від імпорту російської нафти, а також запровадити тарифи у 50–100% на товари з Китаю. За його словами, ці тарифи можна буде скасувати після завершення війни.

