Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» об'єднав тисячі людей

Тисячі українців у різних містах стали учасниками забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України»

30 серпня, у День пам'яті захисників України, у багатьох містах країни відбувся щорічний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». Тисячі людей –від дітей до ветеранів, рідних загиблих, військових і волонтерів – вийшли на дистанції, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв. Про це повідомляє «Главком».

Черкаська область

фото: Ігор Табурець

фото: Ігор Табурець

За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, до забігу доєдналися близько 600 учасників. Він наголосив, що будь-яка дистанція, навіть у 1 чи 2 кілометри, є щирою подякою. «Укотре ми довели, що українці – нація, що все робить на максимум. Якщо боремось, то з усіх сил, обіймаємо – міцно, а підтримуємо – від усього серця», – зазначив Табурець.

Миколаїв

фото: Миколаївська міська рада

фото: Миколаївська міська рада

Сотні миколаївців зібралися на головній площі міста. Перед початком учасники отримали номер та наліпку з ім'ям загиблого героя, в пам’ять про якого бігли, та вшанували полеглих хвилиною мовчання. До забігу долучився перший заступник міського голови Віталій Луков, який біг у пам'ять про загиблих колег – Сергія Гуссіді, Володимира Сокуренка, Владислава Єдалова та Іллю Коржа.

Кропивницький

фото: Суспільне Кропивницький

фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому цьогоріч забіг зібрав рекордну кількість учасників – 350 людей. Про це повідомляє Суспільне Кропивницький. За словами керівника обласного управління молоді та спорту Андрія Щетини, їхня кількість збільшилася, як, на жаль, і кількість загиблих героїв. Перед стартом учасники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти на Алеї «Герої не вмирають».

Ужгород

фото: Мирослав Білецький

фото: Мирослав Білецький

На Закарпатті до забігу долучилися понад 1400 учасників. Як повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, він особисто біг за Невідомого Героя. «За всіх, чиї імена ще не відкриті, але чия жертва назавжди в наших серцях. Це моя подяка і обіцянка: ми пам’ятаємо кожного», – зазначив він.

Рівне

фото: Рівненська обласна державна адміністрація

фото: Рівненська обласна державна адміністрація

На Рівненщині до акції доєдналися понад 500 людей, серед яких були й рідні загиблих воїнів. Зокрема, Олександр Кривцов, тато загиблого Героя України Максима Кривцова, подолав дистанцію у 10 кілометрів, адже саме до цього за життя заохочував його син.

Івано-Франківськ

фото: Суспільне Івано-Франківськ

фото: Суспільне Івано-Франківськ

Біля міського озера в Івано-Франківську зібралося понад тисяча учасників, повідомляє Суспільне Івано-Франківськ. До забігу долучилися Лілія та Ліанда Українчуки, мама і сестра полеглого воїна Сергія Українчука. Він пішов на фронт добровольцем, півтора року вважався зниклим безвісти, а торік був повернутий на рідну землю. «Дуже важливо нагадувати про героїв. Особливо доречно — під час хвилини мовчання», — поділилася Ліанда Українчук.

Як відомо, сьогодні, 30 серпня, у Новій Зеландії відбувся щорічний забіг на честь полеглих захисників України «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!». Завдяки часовому поясу країна стала першою у світі, де провели цю подію. Учасники зібралися в Окленді, Веллінгтоні та Крайстчерчі, щоб вшанувати пам'ять героїв.