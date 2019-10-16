Інформаційний Спротив: У Києві та Львові відкривається мережа ресторанів, за якою стоїть російський бізнес



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Валерій Созановський веде бізнес в Україні за допомогою успішного російського бізнесу

У Львові і Києві планується відкриття мережі ресторанів бізнесмена причетного до російського бізнесу

Ресторатор Валерій Созановський, який причетний до російського бізнесу, а саме до власника мережі ресторанів Tarantino family Володимира Володарського, готується захопити частину ринку у Львові та Києві.

Про це повідомляє Інформаційний Спротив.

Зазначається, у Львові Созановський готується відкрити відразу кілька закладів мережі THE, а в Києві - пивоварні на «Арт-завод Платформа», що належить Оферу Керцнеру.

Видання акцентує увагу на тому, що до числа власників мережі THE входить Володимир Володарський, раніше відомий за скандалом з торгівлею людьми, а нині він має провідний бізнес в Москві і окупованому Криму.

Так, згідно з оприлюдненою в мережі інформацію, Володарський володіє мережею ресторанів в окупованому Криму, а також Москві - при цьому, співзасновником російських ресторанів мережі Tarantino family є кіпрський офшор, пов'язаний з олігархом Сергієм Курченком, а також членом «сім'ї» Януковича Сергієм Арбузовим.

«Російські та українські ЗМІ синхронно стверджують, що власники ресторанів в Києві і Москві - одні й ті ж люди. І один з цих людей - Володимир Володарський», - підкреслює ІС.

Таким чином автори матеріалу - на тлі протестів суспільства проти «формули Штаймайєра» і відведення українських військ із зайнятих позицій на Донбасі приходять до висновку, що розвиток бізнесу Созановського відбувається за допомогою Володарського, який успішно веде справи в Москві і Криму під час конфлікту України з РФ.

Чи захочуть львів'яни бачити у себе в місті бізнес, за яким маячать сліди Росії та зв'язки з «сім'єю» Януковича? Чи буде до смаку киянам пиво з цієї ж «бочки»? І чи захоче власник «Платформи» Офер Керцнер мати настільки одіозного і потенційно скандального орендаря?», - резюмує Інформаційний Спротив.