Перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці очікують масштабне стихійне лихо — Alaska Beacon

Під час минулорічної повені на Алясці було пошкоджено понад 290 будинків

Адміністрація міста Джуно напередодні повені, яку очікують незабаром, просить мешканців добровільно евакуюватися з деяких районів долини Менденхолл

Влада столиці Аляски, практично перед самою зустріччю американського та російського президентів, рекомендує жителям приміського району Джуно, розташованого неподалік льодовика Менденхолл, евакуюватися. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Alaska Beacon.

Зазначається, що під час минулорічної повені в долині було пошкоджено понад 290 будинків і міська влада збудувала тимчасові бар'єри для запобігання повеням, проте греблі ще не випробувані у реальній надзвичайній ситуації.

Директор програм екстреної допомоги Райан О'Шонессі заявив, що влада насправді впевнена в облаштованих загородженнях, проте не готова робити ставку на це чиїмось життям, тому рекомендує евакуюватися з небезпечної зони.

Крім того, як повідомляється, готується до закриття найбільш відвідуваний туристичний напрямок Аляски – зона відпочинку льодовика Менденхолл. А найпопулярніша серед туристів стежка Наггет-Фолс була закрита для публіки раніше.

Пізно ввечері в неділю, коли вода почала перекривати крижану греблю, мобільні телефони по всьому Джуно задзвонили сигналами попередження від місцевої влади. Чиновники розраховують, що протягом тижня вода рине з греблі в озеро Менденхолл, що лежить біля підніжжя льодовика, а звідти вода дістанеться річки та будинків місцевих жителів.

Перша повінь на льодовику Менденхолл сталася у 2011 році, проте вона тоді була незначною. Однак через зміну клімату льодовик скорочується, повені посилилися, кульмінацією чого стала катастрофа у 2024 році.

Гідролог Національної метеорологічної служби в Джуно Аарон Джейкобс сказав, що крижана гребля цього року нижче приблизно на 4 метри, ніж торік, а озеро містить приблизно стільки ж води, скільки й у 2024-му. Цей обсяг, близько 16 мільярдів галонів, важить майже 67 мільйонів тонн, що еквівалентно вазі 335 повністю завантажених контейнеровозів.

За словами Джейкобса, за останні дні в басейні та поблизу нього випало 20,3 см дощів і рівень озер та річок Менденхолла зараз піднявся. Протягом наступних кількох днів дощ зменшиться і рівень спаде, проте потім різко зросте, щойно крижана гребля не зможе стримати натиск води. Фахівці зараз не можуть сказати, яких масштабів буде майбутній потоп. Це залежатиме від припливу, опадів та цілісності бар'єрів.

У той же час перед піком повені офіційні особи розішлють ще одне екстрене текстове сповіщення на мобільні телефони жителів Джуно.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.