У Росії шампанське вибухнуло і пробило жінці око

Інцидент трапився, коли жінка тримала пляшку, яка несподівано розірвалася

Попри важке пошкодження, медикам вдалося зберегти око жінки

Шокуючий випадок стався в російському місті Красногорськ, де пляшка шампанського вибухнула прямо в руках 40-річної жінки, завдавши їй серйозної травми ока. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент трапився, коли жінка тримала пляшку, яка несподівано розірвалася.

Лікарі Красногорської лікарні негайно провели складну півторагодинну операцію, щоб врятувати зір постраждалої. Завідувач офтальмологічного відділення Олексій Казбан повідомив, що, попри важке пошкодження, медикам вдалося зберегти око жінки. Наразі її стан задовільний, і вона вже виписана з лікарні.

