У Росії шампанське вибухнуло і пробило жінці око

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Росії шампанське вибухнуло і пробило жінці око
Інцидент трапився, коли жінка тримала пляшку, яка несподівано розірвалася
фото із відкритих джерел

Попри важке пошкодження, медикам вдалося зберегти око жінки

Шокуючий випадок стався в російському місті Красногорськ, де пляшка шампанського вибухнула прямо в руках 40-річної жінки, завдавши їй серйозної травми ока. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент трапився, коли жінка тримала пляшку, яка несподівано розірвалася.

Лікарі Красногорської лікарні негайно провели складну півторагодинну операцію, щоб врятувати зір постраждалої. Завідувач офтальмологічного відділення Олексій Казбан повідомив, що, попри важке пошкодження, медикам вдалося зберегти око жінки. Наразі її стан задовільний, і вона вже виписана з лікарні.

Нагадаємо, у Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь». Балашихинський міський суд визнав 63-річного служителя п'ятидесятницької церкви Миколу Романюка винним за статтею про заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави в мережі.

До слова, у Туреччині під час запливу через Босфор зник безвісти 30-річний російський плавець Микола Свєчніков.

Теги: росія алкоголь жінка

