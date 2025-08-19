Лінія фронту станом на 19 серпня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1273-день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали трьох ракетних ударів застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 серпня станом на 22:00 відбулося 121 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог тричі атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив чотири наступальні дії в районах Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку

Сили оборони вже відбили 18 штурмів противника у районах населених пунктів у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя й Григорівки; ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку

Штурмових дій ворога не зафіксовано.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку

Противник 40 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи. Ще чотири боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, триває 1273-й день повномасштабної війни в Україні.