Зеленський – Токаєву: «Росія робить все, щоб затягнути бойові дії»

Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру

Президент України поспілкувався із лідером Казахстану

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Він подякував колезі за підтримку українського народу, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

Глава держави проінформував Токаєва про дипломатичну роботу з президентом США Дональдом Трампом і європейськими партнерами.

Зеленський у розмові з Токаєвим заявив, що вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто «територією» і намагатимуться поділити. Президент наголосив, що історія не раз демонструвала, що якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного та тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу.

Глава держави наголосив, що війна має закінчитися якнайшвидше надійним миром.

«На жаль, Росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку Росії має припинитись», – заявив президент України.

Водночас, глава держави зазначив, що Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. При чому всі питання щодо України мають вирішуватись за участю України.

Раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву, в якій наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.