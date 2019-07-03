Дмитро Разумков попідруки ходить з ексрегіоналом Богуслаєвим, якому «Слуга народу» зливає округ



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Депутат чотирьох скликань ділиться досвідом з керівником Слуги народу

Богуслаєв влаштував Разумкову екскурсію по заводу «Мотор січ» та зустріч з робочим колективом

Керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков відвідав місто Запоріжжя, де побував на підприємстві «Мотор січ».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці політсили.

З фото видно, що екскурсію по провідному авіапідприємству йому провів президент «Мотор січі», колишній регіонал В’ячеслав Богуслаєв. Вони навіть зробили спільне фото.

Президент Мотор Січі Богуслаєв, співробітниця підприємства та Дмитро Разумков

Слід відзначити, що Богуслаєв балотується до Верховної Ради по округу №77 в Запоріжжі. Там від «Слуги народу» йде Сергій Штепа, 1990 р.н., офіційно безробітний, але відомо, що він весільний та сімейний фотограф.

В ЗМІ припускають, що від «Слуги народу» спеціально поставили слабкого кандидата, щоб пройшов Богуслаєв. Очільник Офісу президента Андрій Богдан запевняв, що ніхто з центру не зливав округи, а кандидатури висували обласні штаби.