Серія мінувань, подяка Орбану та стілець Зеленського. Інтерв’ю з засновницею першої української школи в Будапешті

Українську школу в Угорщині «мінували» завербовані через телеграм українські та угорські підлітки. Національне бюро розслідувань Угорщини кваліфікувало справу як «терористична діяльність». Українським дітям загрожує депортація або реальний термін покарання. Про це розповіла співзасновниця першої двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті Олена Бескоровайна.

Угорщина – єдина країна в Європі, де працюють дві двомовні українські школи. Першу повноцінну пʼятиденну школу відкрили два роки тому. Це була приватна ініціатива української родини Бескоровайних, яку на політичному рівні підтримали президент України Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан. Домовленість про відкриття українських шкіл в Угорщині вони досягли під час візиту Орбана до Києва у липні 2024 року. Цьогоріч у Будапешті запрацювала ще одна школа – Тараса Шевченка.

Чому Орбан підтримує відкриття українських шкіл в Угорщині? Як одні українські діти «відкривають» для себе Україну в школах Угорщині, а інші їх «мінують»? Як працює українська школа в Будапешті? Чому українські біженці зі сходу України, що виїхали в Угорщину, повертаються на Закарпаття? На ці та інші питання Олена Бескоровайна відповідає у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України»

Олена Бескоровайна разом з чоловіком Сергієм живуть в Угорщині 18 років. Переїхали з Києва після того, як чоловік відкрив у Будапешті бізнес. Через необхідність навчати власних, а потім й інших українських дітей українською, відкрили суботню школу. А після повномасштабного вторгнення і повноцінну п’ятиденну. Заснували громадську організацію «Дім українських традицій» для організації культурних заходів і промоції української культури в Угорщині. Організовують табори для українських дітей в Угорщині.

Як вам вдалося відкрити українську школу в Угорщині в той час, коли країна відверто веде антиукраїнську політику? Українська школа в Угорщині – одне з небагатьох питань, на якому зійшлися Орбан і Зеленський. Орбан взагалі обіцяв відкрити стільки українських шкіл в Угорщині, скільки потрібно.

Для угорців ментально – діти на першому місці, а все інше вже потім. Тому, коли ми говоримо, що українським дітям, які приїхали в Угорщину через війну, потрібно адаптуватися, що їм важко, угорці це розуміють.

Наприклад, район, в якому розташована школа, забезпечує нам безкоштовну спортзалу для дорослих і маленьких. Потрібна допомога з уроками плавання для учнів молодшої школи чи зала для свята останнього дзвоника? Мерія бере це на себе і позитивно вирішує питання для українських дітей так само, як і для угорських. Ще минулого року, на святі відкриття школи мер району озвучив свою позицію: «Ваші діти – це мої діти». Так і є.

Крім того, угорська держава добре підтримує національні меншини. Кожна національна меншина має державне самоврядування і речника в угорському парламенті. Може відкривати школи, дитячі садочки, культурний центр. І це не заважає угорцям утримувати свою національну ідентичність. Вони не вбачають загрози у тому, наприклад, що представники нацменшин будуть ходити на мітинги. Навпаки, їхня підтримка – це про інтеграцію в суспільство країни, небайдужість до того, що в країні відбувається.

Учні україно-угорської школи у Будапешті Фото надане Оленою Бескоровайною

Ми з чоловіком почали збирати документи на п'ятиденну школу ще у 2022 році. Але цей процес затягнувся на два роки. Законодавством передбачені точні правила відкриття нових шкіл і терміни подачі документів. Потрібно було зібрати команду вчителів, пройти разом з ними процедуру підтвердження дипломів, щоб вони могли офіційно працювати в школі. Довго шукали вільне шкільне приміщення. Багато часу витратили на вивчення освітнього законодавства і створення навчальної програми саме для нашої школи, в якій практично 90% – українські діти, які вимушено переїхали до Угорщини, тікаючи від війни. Це діти, які не володіють угорською мовою.

До весни 2024 вже були готові всі документи, пройдені все перевірки. Саме на цей момент і випала зустріч Зеленського і Орбана, які й обговорили відкриття школи.

Двомовні українські школи – досить нове явище за кордоном. Подібна школа, яка фінансується з держбюджету, була відкрита тільки в Естонії. Як це працює в Угорщині?

Наша школа унікальна тим, що ми використали можливість, яку надає Угорщина, аби був максимальний відсоток української мови в навчальній програмі. Школа працює за угорською навчальною програмою, але до неї додається наша педагогічна програма, за якою діти вивчають українську мову та літературу, українське народознавство, історію та географію України.

У початковій школі, з першого по четвертий клас, 60% предметів викладають угорською, 40% – українською мовою. Програма середньої школи передбачає співвідношення мов 50% на 50%. Діти, які навчаються в гімназії, мають 70% уроків українською і лише 30 угорською (вивчення угорської мови, літератури, історії та угорського народознавства). По завершенню 12 класу випускники складатимуть державні іспити (щось на кшталт НМТ) українською мовою, а угорську складатимуть як іноземну мову. Це буде набагато простіше, ніж здавати угорську як рідну. А державні іспити в підсумку зараховуватимуться при вступі в університет у будь-якій європейській державі, адже випускник матиме атестат європейського взірця.

Усі національні меншини на території Угорщини мають свої національні школи. Це державна політика в дії, а не на словах

Ми почали минулий навчальний рік з 280 дітьми, у цьому навчальному році у нас навчається 350 учнів. Це 19 класів, по два класи на паралель у середній школі та гімназії. У школі працюють 35 вчителів, які мають дипломи вищої освіти рівня спеціаліста чи магістра: українці і угорці.

Більше того, цьогоріч у Будапешті відкрили ще одну українську школу імені Тараса Шевченка, яка теж п’ятиденна і працює подібно до нашої. Її утримувачем є Державне самоврядування українців Угорщини. Відкрита школа за ініціативи речниці української національності в угорському парламенті Ліліани Грекси, яка і для нашої школи надала і продовжує надавати багато підтримки.

В Україні є багато шкіл на Закарпатті, де викладають угорською. Діти, які в них навчаються, часто не говорять українською. У нас це сприймається як загроза. Який в Угорщині підхід до українських шкіл?

Думаю, що відкриття української школи в Будапешті для Угорщини – це плюс. Відкриття таких шкіл передбачено угорським законодавством. І цей закон діє вже десятки років. Всі національні меншини, які проживають на території Угорщини, мають свої національні школи. Це державна політика в дії, а не на словах.

Школа фінансується з угорського бюджету: зарплати вчителям та податки, наприклад. А на оплату оренди приміщення ми шукаємо спонсорів. Україна, на жаль, зараз немає можливості нас у цьому підтримати.

Часто чую, що діти, які проживають на Закарпатті, не володіють українською мовою. У нас навчаються діти, які переїжджають зараз із Закарпаття, і які не знають російської, не знають угорської, а говорять українською мовою. Є, наприклад, учень, якому 15 років. Коли він вперше прийшов до школи з татом, який розмовляє тільки угорською, то був для нього перекладачем на українську.

Олена та Сергій Бескоровайні в українській школі в Будапешті Фото Олени Бескоровайної

Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи

Минулого року ваша школа кілька разів отримувала листи про замінування. Чи з’ясували, хто надсилав ці повідомлення?

Ми пережили близько 20 «замінувань». Листи про це отримували двічі на тиждень. Було й так, що двічі на день приходили повідомлення на пошту: отримуємо лист про замінування, викликаємо поліцію, евакуюємо всіх дітей, поліція перевіряє 2800 квадратних метрів школи з собакою і говорить, що все чисто, і діти можуть повертатися, як приходить наступний лист. Ще навіть ніхто зайти не встиг, і поліція знову змушена була перевіряти школу. Якось було так, що лист з погрозами потрапив у спам. Нам зателефонували з поліції і запитали: «Ви евакуювали дітей? Чому нас не викликаєте?» Ми були дуже здивовані. Виявляється, що того разу в копію розсилки листів і відділок поліції поставили.

Хлопець, якого вважають куратором цієї групи, зараз під слідством. Його завербували через телеграм-канал. Оплату за листи з погрозами він отримував криптовалютою.

З’ясувалося, що це досить велика група – 12 дітей-підлітків, серед яких є і українці, і угорці. Зараз ведеться слідство. Їх всіх знаходили через телеграм. Вони і в угорські школи відправляли листи з погрозами, але нам – найбільше.

Яка мета цих «замінувань»?

Посіяти паніку. І це частково вдалося, бо деякі батьки хотіли забрати дітей зі школи. Це був стрес для всіх. Ми посилили заходи безпеки в школі. Поліція чергувала у нас щоденно. Це дійсно страшно, хоча і реальних замінувань не було, лише листи з погрозами.

Яке покарання очікує дітей?

Цю справу веде національне бюро розслідувань, їй присвоєно категорію «терористична діяльність». Якщо людина йде на співпрацю і розкаже всю правду, тоді прокурор може винести рішення не давати термін покарання, а тільки депортувати з країни. В Угорщині відповідальність настає з 14 років.

Ми мусимо дітям пояснювати і пояснювати, що так не варто робити.

Потім всій школі довелось відпрацьовувати пропущений на евакуацію час по суботах. Але тішимося, що школа повернулася до нормального графіку навчання.

Випускники української школи в Угорщині обирають українські університети

Учні україно-угорської школи у Будапешті Фото надане Оленою Бескоровайною

З ваших спостережень і розмов з батьками, українські родини схильні повертатися чи залишатися? Угорщина після повномасштабного вторгнення була для багатьох транзитною країною. І небагато біженців обирали її для прихистку як сусідню Польщу, до прикладу.

Є родини, які повертаються. В основному на Закарпаття. Й ті, хто зі сходу України теж повертаються і шукають можливості влаштуватись на Закарпатті. У нас дуже багато дітей з окупованих територій, з Вовчанська, Маріуполя, Бахмута – їм нема куди їхати додому, тому вони обирають цей регіон.

Якщо мама не може нормально влаштуватися в Угорщині, родина повертається. В Угорщині немає і ніколи не було великої соціальної допомоги, як в деяких інших країнах Європи. Тут потрібно працювати. Якщо приїхала жінка з двом-трьома дітьми, не знає мови, їй складно утримати родину. Є такі, чий тато загинув на фронті, тому їм ще важче.

Минулого навчального року були діти, які казали: «Навіщо мені ця угорська? Ми через пів року повернемось в Україну. Я не буду її вчити». Але через пів року мама ухвалює інше рішення, і вони починають вчитися і наздоганяти.

Старші вже розуміють, що життя в Україні не буде, як раніше. Це діти 14-16 років і вони планують подальше навчання в Європі, але і паралельно в Україні.

Діти, які вчаться в середній школі (10-13 років) дуже хочуть повернутися в Україну, бо їхні уявлення про неї залишилися на рівні 2022 року, коли вони виїжджали.

А куди йдуть випускники?

Минулого навчального року у нас було 320 дітей. Вони отримали угорський національний документ, і паралельно український табель, а випускники – теж український атестат про закінчення школи завдяки тому, що ми співпрацюємо з українським Державним ліцеєм «Міжнародна українська школа» (діти, які навчаються в українських освітніх закладах за кордоном, які співпрацюють з «Міжнародною українською школою» при Міністерстві освіти і науки України, отримують українські атестати про закінчення школи – ред,)

У нас було 25 учнів 11 класу, з яких 15 продовжили навчання у 12-му класі. В угорських школах – 12 років навчання. А 9 вирішили, що будуть вступати в університети. Причому тільки троє в Угорщині, одна дівчина – в Бельгію, решта – в українські університети.

Вони вчаться онлайн в університетах Києва, Рівного, Хмельницького, Харкова. Але й двоє з тих, хто вступив в угорські університети, обрали їх як основне місце навчання, а друге – в Україні. Це свідчить про те, що вони все таки планують повертатися.

Ми відчули, яка велика різниця між дітьми зі сходу і заходу України

Які плани у вчителів, яких теж багато виїхало за кордон?

Всі наші вчителі підтвердили свої дипломи. Можуть працювати в угорській освітній системі. Раніше визнання диплома коштувало дуже дорого, і це був складний процес, який мало хто проходив. Натомість наші вчителі пройшли процедуру еквіваленції диплому безкоштовно.

Вчителям тут підвищують зарплату. Торік підіймали двічі, з вересня цього року, і з січня наступного року знову має бути підвищення. Ця ставка набагато вища за українську, але і працюють наші вчителі багато. Вчать мову, тому що документацію потрібно вести угорською. Ми пишаємось кожним вчителем з нашої команди. Вони для нас з чоловіком – справжні герої, які за короткий час опанували угорську програму, угорську мову і допомогли учням надолужити те, що було втрачено.

З якими викликами у навчальному процесі ви стикнулися?

Ми відчули, яка велика різниця між дітьми зі сходу і заходу України. По-перше, діти зі сходу розмовляють російською, навіть в школі. Ми цілий рік пояснювали, мотивували говорити українською. Зараз вже приємно чути на перервах українську. За рік навчання вони вже звикли до української в школі.

По-друге, це два різних світогляди. Ми проводимо багато заходів, національних свят, відкритих уроків, які б відкрили для всіх наших учнів красу України та української культури. На мій погляд, тут в Угорщині вони стають більше українцями, ніж були в Україні.

Українські діти на зустрічі з президентом Зеленським в україно-угорській школі у Будапешті Фото надане Оленою Бескоровайною

Поряд з тим, в школі навчається багато активних і патріотично налаштованих дітей. Минулий рік було багато відмінників. І всі знають, що відмінники отримують від нас серйозні подарунки.

У школі працює бібліотека імені королеви Анастасії Ярославни. В подарунок з України (і з Офісу президента, і від народних депутатів, і від обласних адміністрацій) ми отримуємо багато сучасної літератури. Створений самими учнями і діє літературний клуб, діти люблять читати. Вони пишуть пісні. Наприклад, коли приїжджав президент Зеленський, учні написали пісню про українську мову. Вся школа співала.

Загалом, для дітей візит Зеленського був дуже важливим, бо це президент їхньої країни приїхав. Ви розумієте? Вони тут у чужому середовищі, аж раптом приїжджає президент, і ще до них в школу приходить.

Українські діти бережуть стілець, на якому сидів президент Зеленський під час відвідин україно-угорської школи у Будапешті Фото надане Оленою Бескоровайною

У залі, де всі збиралися, йому поставили стілець для фотографування з дітьми.

І що ви думаєте? Тільки ми з президентом перейшли в гімназійну частину, шостий клас схопив цей стілець, забрав до себе в клас і табличку написав: «На цьому стільці сидів президент України. Нікому не сідати». У них і досі в класі стоїть той стілець.

Для дітей це дуже важливо.

Закарпатська обласна адміністрація минулого Різдва подарувала нашим учням поїздку на Закарпаття. Для багатьох дітей це було таке відкриття! Діти зі сходу України зовсім не знали, які традиції святкування Різдва на заході України. Для них відкрилась інша Україна.

Учні україно-угорської школи біля пам’ятника доньки Ярослава Мудрого Анастасії в Абатстві у місті Тихань Фото надане Оленою Бескоровайною

Також ми вже декілька раз їздили з дітьми до пам’ятника королеви Анастасії – доньки Ярослава Мудрого, яка стала дружиною угорського короля Андраша І (Анастасія була королевою Угорщини з 1046 по 1060 рік, допомагаючи чоловікові повернути трон і пізніше сприяючи поверненню свого сина Шоломона на престол – ред).

На її честь українська громада встановила пам’ятник на території абатства у місті Тихань, що розташоване на березі озера Балатон. У 2023 році до 1000-річчя з Дня народження Анастасії ми звернулись через нашу речницю в угорському парламенті Ліліану Грексу до абатства з тим, щоб висадити пам’ятне дерево. Нам дозволили. У жовтні 2023 року посадили кримську липу. Вона дуже гарно прижилася. Їздимо з дітьми тепер туди двічі на рік. Абатство нас добре знає і щоразу чекає наших дітей. Тепер і діти знають, хто така Анастасія, і чия кров тече в жилах багатьох угорців.

