Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio
Угорщина судиться з Євросоюзом через російські активи
фото із відкритих джерел

Угорщина подала позов проти ЄС через гроші для України з активів РФ

Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі, оскаржуючи рішення щодо використання прибутків із заморожених російських активів на підтримку України. Про це повідомило угорське видання Portfolio пише «Главком».

«Позов був поданий ще у липні, а в понеділок справу було прийнято судовим форумом ЄС. Угорський кабінет міністрів заперечує рішення ради від травня минулого року і рішення про реалізацію EPF від лютого 2025 року, згідно з якими 99,7% чистого прибутку від управління замороженими російськими активами будуть спрямовуватися до EPF, забезпечуючи щорічне безперервне джерело у розмірі 3-5 мільярдів євро для військової підтримки України», – йдеться у публікації.

Уряд Угорщини стверджує, що рішення було ухвалено в обхід країни, порушуючи принципи законного прийняття рішень, викладені в договорах ЄС. Попри те, що судовий процес може тривати роками, виплати, ймовірно, триватимуть через інший фінансовий інструмент. Водночас, як зазначається у публікації, рішення суду може створити важливий прецедент у питанні захисту права вето.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про нафтопровід «Дружба» та відносини між країнами. Угорський політик заявив, що український лідер нібито «відкрито погрожував Угорщині». 

Читайте також:

Теги: міністр Угорщина Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан: Він – обраний народом президент України. Я завжди прагну діяти відповідно до належного рівня, що важливо для побудови добрих відносин
Орбан раптово висловив повагу до Зеленського
30 липня, 23:48
Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік
В якій країні Європи громадяни розбагатіли найбільше: несподівані дані
30 липня, 03:23
Трамп несподівно зателефонував до Норвегії
Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою
15 серпня, 10:56
Сійярто: В Центральній Європі відбуваються жорсткі дестабілізаційні дії та спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії
Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини
15 серпня, 02:01
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
15 серпня, 16:08
Головні новини ночі проти 19 серпня
Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч
19 серпня, 05:51
Сійярто відреагував на пост Андрія Сибіги через нафтопровід
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
18 серпня, 19:00
Головні новини ночі проти 22 серпня
Вибухи в Росії, уражено нафтопровід «Дружба», виступ Трампа: головне за ніч
22 серпня, 05:46
Володимир Зеленський і Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції
24 серпня, 19:26

Політика

Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio
Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio
Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру
Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру
Помічник Путіна зробив цинічну заяву про «повітряне перемир'я» після атаки на Україну
Помічник Путіна зробив цинічну заяву про «повітряне перемир'я» після атаки на Україну
Європейський Союз викликав російського посла «на килим» через масований удар по Києву
Європейський Союз викликав російського посла «на килим» через масований удар по Києву
Як Трамп оновив головний кабінет Білого дому: нові деталі
Як Трамп оновив головний кабінет Білого дому: нові деталі
Путін і Кім Чен Ин відвідають парад в Пекіні
Путін і Кім Чен Ин відвідають парад в Пекіні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5347
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5183
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2199
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1895
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua