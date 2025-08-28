Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio

Угорщина подала позов проти ЄС через гроші для України з активів РФ

Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі, оскаржуючи рішення щодо використання прибутків із заморожених російських активів на підтримку України. Про це повідомило угорське видання Portfolio пише «Главком».

«Позов був поданий ще у липні, а в понеділок справу було прийнято судовим форумом ЄС. Угорський кабінет міністрів заперечує рішення ради від травня минулого року і рішення про реалізацію EPF від лютого 2025 року, згідно з якими 99,7% чистого прибутку від управління замороженими російськими активами будуть спрямовуватися до EPF, забезпечуючи щорічне безперервне джерело у розмірі 3-5 мільярдів євро для військової підтримки України», – йдеться у публікації.

Уряд Угорщини стверджує, що рішення було ухвалено в обхід країни, порушуючи принципи законного прийняття рішень, викладені в договорах ЄС. Попри те, що судовий процес може тривати роками, виплати, ймовірно, триватимуть через інший фінансовий інструмент. Водночас, як зазначається у публікації, рішення суду може створити важливий прецедент у питанні захисту права вето.

