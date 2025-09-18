Головна Світ Соціум
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться
фото: rawpixel.com

Після підписання президентом закон набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі

17 вересня сенат Польщі без поправок підтримав урядовий законопроєкт, що регулює статус українських біженців та умови надання їм соціальної допомоги. Документ має бути підписаний президентом Каролем Навроцьким, після чого набуде чинності. Про це повідомляє польське радіо, передає «Главком».

Основні положення нового закону

  • Продовження легального перебування: Закон подовжує легальність перебування українських біженців у Польщі до 4 березня 2026 року.
  • Умови для отримання соціальних виплат: Право на виплати, зокрема за програмою «800+», буде залежати від професійної активності батьків та навчання дітей у польських школах. Виняток становлять особи з інвалідністю.
  • Медичні обмеження: Закон вводить обмеження на доступ до деяких медичних послуг для дорослих громадян України, зокрема на стоматологічне лікування та реабілітаційні програми.
  • Перевірки та контроль: Управління соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи працюють іноземці та чи перебувають вони в Польщі. Якщо особа не працює або виїхала з країни, виплата буде призупинена.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик висловив сподівання, що президент підпише закон у поточній редакції. Він зазначив, що урядова позиція збігається з президентською в питаннях охорони здоров'я, легальності перебування, доступу до ринку праці та обмеження сімейних виплат.

Після підписання президентом закон набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі.

Раніше польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

