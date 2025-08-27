26-річний командир вертольота загинув на Київщині. Згадаймо Івана Беззуба

Іван Беззуб мав досвід миротворчої діяльності у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичгій республіці Конго.

Український військовик, майор (посмертно) Збройних сил України, командир вертольота Мі-24 вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації, учасник російсько-української війни, Іван Беззуб загинув 8 березня 2022 року поблизу селища Кулажинці, Броварський район Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».

«При виконанні польотного бойового завдання з відбиття збройної агресії російської федерації, загинув екіпаж вертольота Мі-24 нашої бригади у складі: підполковник Мариняк Олександр Мирославович та капітан Беззуб Іван Романович», – йдеться в повідомленні бригади.

Іван Романович Беззуб народився 7 липня 1995 року у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. 2017 року закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та отримав призначення на посаду льотчика-оператора 16 ОБрАА. Учасник ООС. Мав досвід миротворчої діяльності у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній республіці Конго.

Командир вертольота Мі-24 вертолітної ланки вертолітної ескадрильї окремої бригади армійської авіації Іван Беззуб фото з відкритих джерел

8 березня 2022 року вертоліт Мі-24 збили росіяни поблизу села Кулажинці Броварського району Київської області, внаслідок чого майор Беззуб загинув.

«Ворог із засідки підступно обстріляв вертоліт в районі населеного пункту Кулажинці Броварського району Київської області», – повідомили у бригаді.

8 березня 2022 року вертоліт Мі-24 збили російські окупанти поблизу села Кулажинці Броварського району на Київщині фото з відкритих джерел

11 березня 2022 року відбулося прощання з Іваном Беззубом на Львівщині. Похований 12 березня у рідному місті Старокостянтинові.

У пілота залишилася дружина та двоє синів, яким на той момент було по три роки.

Указом президента України №158/2022 від 23 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майора (посмертно) Беззуба Івана Романовича нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

