26-річний командир вертольота загинув на Київщині. Згадаймо Івана Беззуба

Ірина Міллер
Ірина Міллер
26-річний командир вертольота загинув на Київщині. Згадаймо Івана Беззуба
Іван Беззуб мав досвід миротворчої діяльності у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичгій республіці Конго.
Ворог із засідки підступно обстріляв вертоліт в районі населеного пункту Кулажинці Броварського району Київської області

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Беззуба.

Український військовик, майор (посмертно) Збройних сил України, командир вертольота Мі-24 вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації, учасник російсько-української війни, Іван Беззуб загинув 8 березня 2022 року поблизу селища Кулажинці, Броварський район Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».

«При виконанні польотного бойового завдання з відбиття збройної агресії російської федерації, загинув екіпаж вертольота Мі-24 нашої бригади у складі: підполковник Мариняк Олександр Мирославович та капітан Беззуб Іван Романович», – йдеться в повідомленні бригади.

Іван Романович Беззуб народився 7 липня 1995 року у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. 2017 року закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та отримав призначення на посаду льотчика-оператора 16 ОБрАА. Учасник ООС. Мав досвід миротворчої діяльності у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній республіці Конго.

Командир вертольота Мі-24 вертолітної ланки вертолітної ескадрильї окремої бригади армійської авіації Іван Беззуб
Командир вертольота Мі-24 вертолітної ланки вертолітної ескадрильї окремої бригади армійської авіації Іван Беззуб
8 березня 2022 року вертоліт Мі-24 збили росіяни поблизу села Кулажинці Броварського району Київської області, внаслідок чого майор Беззуб загинув.

«Ворог із засідки підступно обстріляв вертоліт в районі населеного пункту Кулажинці Броварського району Київської області», – повідомили у бригаді.

8 березня 2022 року вертоліт Мі-24 збили російські окупанти поблизу села Кулажинці Броварського району на Київщині
8 березня 2022 року вертоліт Мі-24 збили російські окупанти поблизу села Кулажинці Броварського району на Київщині
11 березня 2022 року відбулося прощання з Іваном Беззубом на Львівщині. Похований 12 березня у рідному місті Старокостянтинові.

У пілота залишилася дружина та двоє синів, яким на той момент було по три роки.

Указом президента України №158/2022 від 23 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майора (посмертно) Беззуба Івана Романовича нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

