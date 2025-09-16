«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)

Слідчі не виключають розслідування можливих ксенофобських мотивів

У ніч з 14 на 15 вересня на парковці біля вулиці Грабішинська у Вроцлаві стався акт вандалізму. Невідомий злочинець вкрав номерні знаки з автомобіля, а потім розмалював його кузов спреєм, залишивши напис «На фронт». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24wroclaw.pl.

Пошкоджено передню частину автомобіля, лівий бік та капот. Власниця автомобіля, громадянка України, негайно повідомила про це в поліцію.

«Заява прийнята, і співробітники проводять заходи з метою встановлення винних у цьому інциденті», – повідомила вроцлавська поліція.

Інцидент викликає особливе занепокоєння через його характер і контекст. Вандалізм у поєднанні з крадіжкою номерних знаків і ворожим гаслом може вказувати на мотивацію, спрямовану проти української громади, яка з початку війни в Україні знайшла притулок у Польщі.

Слідчі не виключають розслідування можливих ксенофобських мотивів. Поліція закликає свідків інциденту звернутися до відділку або зателефонувати.

Нагадаємо, 13 вересня у Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска. Викрадача Lexus заарештували в аеропорту безпосередньо перед виїздом із країни. Затриманий має судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.

Згодо правоохоронці висунули обвинувачення мешканцю Сопота, якого підозрюють у викраденні авто. Йому загрожує до 10 років в'язниці.