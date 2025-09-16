Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)
Автомобіль з українськими номерами понівечений
фото: 24wroclaw.pl

Слідчі не виключають розслідування можливих ксенофобських мотивів

У ніч з 14 на 15 вересня на парковці біля вулиці Грабішинська у Вроцлаві стався акт вандалізму. Невідомий злочинець вкрав номерні знаки з автомобіля, а потім розмалював його кузов спреєм, залишивши напис «На фронт». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24wroclaw.pl.

Пошкоджено передню частину автомобіля, лівий бік та капот. Власниця автомобіля, громадянка України, негайно повідомила про це в поліцію.

«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото) фото 1
фото: 24wroclaw.pl

«Заява прийнята, і співробітники проводять заходи з метою встановлення винних у цьому інциденті», – повідомила вроцлавська поліція.

Інцидент викликає особливе занепокоєння через його характер і контекст. Вандалізм у поєднанні з крадіжкою номерних знаків і ворожим гаслом може вказувати на мотивацію, спрямовану проти української громади, яка з початку війни в Україні знайшла притулок у Польщі.

«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото) фото 2
фото: 24wroclaw.pl

Слідчі не виключають розслідування можливих ксенофобських мотивів. Поліція закликає свідків інциденту звернутися до відділку або зателефонувати.

Нагадаємо, 13 вересня у Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска. Викрадача Lexus заарештували в аеропорту безпосередньо перед виїздом із країни. Затриманий має судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.

Згодо правоохоронці висунули обвинувачення мешканцю Сопота, якого підозрюють у викраденні авто. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Читайте також:

Теги: Польща автомобіль українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: підозрюваному загрожує 10 років тюрми
Вчора, 06:44
Прокурор категорично спростувала інформацію про можливе висунення звинувачень проти військових
Прокуратура Польщі офіційно розпочала розслідування справи дронів
12 вересня, 17:42
Президент Трамп і його адміністрація уважно відстежують повідомлення з Польщі
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
10 вересня, 17:07
Пєсков заявив, що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати
Кремль відреагував на атаку безпілотників на Польщу
10 вересня, 14:35
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
7 вересня, 07:10
Трамп підписав указ про перейменування Пентагону
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч
6 вересня, 07:39
BYD Song продовжує бути лідером китайського ринку
Названо найпопулярнішу модель автівок на найбільшому ринку світу
5 вересня, 08:04
В Державній службі зайнятості розповіли про незвичні професії
Вулканізаторник, каштелян і десинатор: список професій, про які мало хто знає
20 серпня, 11:00
Скористатися послугами «Дії» радять заздалегідь або вже після оновлення
Частина сервісів «Дії» не працюватимуть два дні: перелік
16 серпня, 18:58

Соціум

«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)
«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)
Російські медіа поширюють фейк про дії ЗСУ у Соснівці на Дніпропетровщині
Російські медіа поширюють фейк про дії ЗСУ у Соснівці на Дніпропетровщині
Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після атаки російських БпЛА
Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після атаки російських БпЛА
Ірландія витратила минулого року майже 2 млрд євро на утримання біженців з України
Ірландія витратила минулого року майже 2 млрд євро на утримання біженців з України
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
Майже 30 годин у повітрі: куди летітиме найдовший авіарейс і хто його запускає
Майже 30 годин у повітрі: куди летітиме найдовший авіарейс і хто його запускає

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua