Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня

Слово «радониця» походить від «радість» і символізує великодню радість через Воскресіння Христове та майбутнє воскресіння мертвих

Післявеликодній поминальний тиждень українці називають по-різному, але є три найпоширеніші варіанти – це проводи, гробки і радониця. Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» пояснила, яка із назв є правильною.

«Звертає на себе увагу те, що в сучасному академічному тлумачному словнику (СУМ-20) немає ані «радониці», ані «гробків». Є тільки «проводи»:

«2. (також з великої літери), етн. Традиція поминати померлих на могилах протягом післявеликоднього тижня». І приклади з класики: «Після провід подає [Оришка] за нього рушники, а після Ушестя, на клечальній, і весілля буде (Г. Квітка-Основʼяненко); Минулої весни на проводи, коли він вертався з мамою з могилок, вони проходили біля тієї школи» (У. Самчук)», – зауважує Ольга Васильєва.

За словами мовознавиці, слово «радониця» походить від «радість» і символізує великодню радість через Воскресіння Христове та майбутнє воскресіння мертвих, яку живі розділяють з померлими родичами.

«Це слово є в багатьох словʼянських мовах, зокрема в білоруській, російській, болгарській, сербській, хорватській. То чому ж його немає в українському тлумачному словнику? Ситуація, як із «розчіскою»: бо це слово не вживали класики. Якщо зайдемо в корпус текстів, то побачимо, що там лише 125 згадок «радониці», і всі вони – в медіа, а не літературі. Так само не вживали класики й слова «гробки», тому його теж нема у словнику», – каже мовознавця.

Однак якщо лексема активно вживана, то місце в мові вона має, попри не кодифікованість, вважає фахівчиня. А це вже прогалини сучасної лексикографії.

