Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня
Якщо лексема активно вживана, то місце в мові вона має
Слово «радониця» походить від «радість» і символізує великодню радість через Воскресіння Христове та майбутнє воскресіння мертвих

Післявеликодній поминальний тиждень українці називають по-різному, але є три найпоширеніші варіанти – це проводи, гробки і радониця. Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» пояснила, яка із назв є правильною.

«Звертає на себе увагу те, що в сучасному академічному тлумачному словнику (СУМ-20) немає ані «радониці», ані «гробків». Є тільки «проводи»:

«2. (також з великої літери), етн. Традиція поминати померлих на могилах протягом післявеликоднього тижня». І приклади з класики: «Після провід подає [Оришка] за нього рушники, а після Ушестя, на клечальній, і весілля буде (Г. Квітка-Основʼяненко); Минулої весни на проводи, коли він вертався з мамою з могилок, вони проходили біля тієї школи» (У. Самчук)», – зауважує Ольга Васильєва.

За словами мовознавиці, слово «радониця» походить від «радість» і символізує великодню радість через Воскресіння Христове та майбутнє воскресіння мертвих, яку живі розділяють з померлими родичами.

«Це слово є в багатьох словʼянських мовах, зокрема в білоруській, російській, болгарській, сербській, хорватській. То чому ж його немає в українському тлумачному словнику? Ситуація, як із «розчіскою»: бо це слово не вживали класики. Якщо зайдемо в корпус текстів, то побачимо, що там лише 125 згадок «радониці», і всі вони – в медіа, а не літературі. Так само не вживали класики й слова «гробки», тому його теж нема у словнику», – каже мовознавця.

Однак якщо лексема активно вживана, то місце в мові вона має, попри не кодифікованість, вважає фахівчиня. А це вже прогалини сучасної лексикографії.

Нагадаємо, читачка «Главкому» запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка». На це мовознавиця зазначила, що в українській мові існує безліч фемінітивів.

Також Ольга Васильєва пояснила, чому Гренландія пишеться саме через букву «е», а не через «і» як Грінландія. Читачі припустили, що слово Гренландія має писатися інакше, а саме Грінландія, як транслітерація з англійської, адже в назві країни дійсно є слово «Грін», яке пишеться через «і» та в перекладі з англійської мови означає зелений колір.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

