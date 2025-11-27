Чемпіонат світу, Кубок світу – з великої чи з маленької? Мовознавиця пояснила правило

Філологиня розповіла, як правильно пишуться популярні спортивні терміни

Українці цікавляться, з малої чи великої букви пишеться вислів Чемпіонат світу та Кубок світу. Правопис цих слів пояснила мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Главкому» «Мовне питання».

Філологиня пояснює, що за правописом у назвах історичних подій, епох, календарних періодів та свят перше слово завжди пишеться з великої букви, або єдине слова. Це правило стосується й власних назв. «Так само пишемо назви політичних, культурних, спортивних та ін. заходів міжнародного або загальнодержавного значення», – пояснює мовознавиця.

Також вона розтлумачила, як пишуться спортивні терміни за цим правилом. Наприклад, Олімпійські ігри, Біла олімпіада, Марш миру, Всесвітній конгрес українців, Всеукраїнська педагогічна конференція, Міжнародний рік дитини, Кубок УЄФА (футбол) пишуться саме так.

Тому у поняттях Чемпіонат світу та Кубок світу з великої букви пишеться лише перше слово, а друге з малої.

Також у спецпроєкті «Мовне питання» Ольга Васильєва розповідала, як правильно писати слова «відключати», «знеструмлення», «графік відключень» тощо. Мовознавиця також пояснювала, чи справді не можна казати «велике дякую».

Раніше «Главком» писав про те, як мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ. В українській мові є чимало слів, написання яких часто викликає питання або ж помилки. Одним з таких слів є вислів «плейоф». До того ж це слово часто з помилками пишуть в ЗМІ. Філологиня розповіла, як правильно писати слово «плейоф». За її словами, в українській мові немає таких окремих слів, як «плей» або «оф». Тому вони пишуться разом.