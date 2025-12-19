Головна Країна Політика
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову
Олена Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає
Івановська: У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабміну з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт мовної омбудсменки.

У зверненні, адресованому прем’єр-міністерці України, наголошується, що чинні санкції не виконують належної превентивної функції та фактично не стримують порушників: «У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства».

Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

«Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм», – пояснила омбудсменка.

Уповноважена підкреслила, що посилення адміністративної відповідальності є необхідною умовою забезпечення реальної дієвості мовного законодавства.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати моніторингового дослідження мовної ситуації у столичних школах, яке виявило серйозне зниження показників функціонування державної мови. За даними, оприлюдненими Державною службою якості освіти України, у Києві до 82% школярів розмовляють російською мовою на перервах, що, на думку мовної омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер».

До слова, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон.

Теги: українська мова штраф

