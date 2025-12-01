Головна Світ Соціум
Оксфордський словник назвав слово року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Оксфордський словник назвав слово року
Стало відоме нове слово року
«Рейджбейт» означає онлайн-контент, який спеціально створюють для провокування гніву або обурення в аудиторії

Видавництво Оксфордського університету Oxford University Press на своєму офіційному порталі опублікувало інформацію про слово 2025 року. Йдеться про іменник «рейджбейт» (rage bait), пише  «Главком» із посиланням на ВВС.

«Оскільки новинний цикл 2025 року був насичений соціальними хвилюваннями, дебатами про регулювання онлайн-контенту та питаннями цифрового благополуччя, наші експерти помітили, що використання слова «рейджбейт» цього року еволюціонувало, щоб сигналізувати про глибшу зміну у тому, як ми говоримо про увагу», – пояснили упорядники англійського словника.

Є й пояснення щодо фактичної наявності двох слів у цьому слові року. Цей факт, вважають упорядники, повною мірою демонструє гнучкість англійської мови.

«Рейджбейт» означає онлайн-контент, який спеціально створюють для провокування гніву або обурення в аудиторії.

Раніше Кембриджський словник (Cambridge Dictionary) підбив підсумки року, обравши термін «парасоціальний» (parasocial) головним словом, що визначає 2025 рік. Це слово описує односторонній емоційний зв'язок, який людина відчуває до відомої особистості (зірки, інфлюенсера, персонажа), хоча особисто вони ніколи не були знайомі. 

До слова, «vibe coding» стало словом року за версією Collins. Цей термін відображає новий етап у розвитку технологій, де штучний інтелект і людська мова зливаються у спільну творчу взаємодію.

Теги: мова словник

