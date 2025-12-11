Мовна омбудсменка відреагувала на петицію про заборону російськомовних версій сайтів

За словами Івановської, українці хочуть, щоб публічний простір був очищений від маркерів РФ

Петиція з вимогою заборонити російськомовні версії сайтів є промовистим сигналом, який свідчить про те, що українці хочуть бачити у цифровому просторі ту Україну, за яку щодня борються захисники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноважену із захисту державної мови Олену Івановську.

«Люди втомилися від колоніальної тіні російської мови в онлайн-середовищі й прагнуть, щоб публічний простір, зокрема цифровий, був очищений від маркерів країни-агресора. Ці почуття справедливі, їх не можна ігнорувати», – сказала вона.

Мовна омбудсменка зазначила, що наразі такого правового інструменту немає. Вона наголосила, що якоїсь прагматичної причини використовувати на ресурсах мову країни-агресора немає, і це є невиправданим. Івановська додала, що проблема надмірної присутності російської мови в українському публічному просторі має історичні причини.

«Ми всі знаємо, звідки походить ця неприродна диспропорція. Це результат багатьох десятиліть русифікації, заборон українського слова, витіснення нашої мови зі сфери освіти, медіа, науки, культури. Україна сьогодні має повне моральне право на мовну деколонізацію – на очищення інформаційного простору від нав’язаних практик минулого століття», – підсумувала вона.

Нагадаємо, петиція до Кабінету міністрів із вимогою заборонити російськомовну версію українських сайтів зібрала необхідні 25 тис. голосів.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати моніторингового дослідження мовної ситуації у столичних школах, яке виявило серйозне зниження показників функціонування державної мови. За даними, оприлюдненими Державною службою якості освіти України, у Києві до 82% школярів розмовляють російською мовою на перервах, що, на думку мовної омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер».

До слова, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон.