Петиція про заборону російськомовних версій сайтів зібрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів зібрала необхідну кількість голосів
Згідно з петицією, уряд має підготувати закон, який заборонить сайти з російськомовним інтерфейсом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Автор звернення стверджує, що російськомовні версії сайтів не потрібні українцям

Петиція до Кабінету міністрів із вимогою заборонити російськомовну версію українських сайтів зібрала необхідні 25 тис. голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт електронних петицій.

Станом на 15:30 звернення до уряду підтримали 25 430 громадян. Автором петиції є Олександр Леоненко. Він заявляє, що російськомовні версії українських сайтів не потрібні.

«Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська», – пояснив він.

Леоненко каже, що наявність російськомовних версій – це «колоніальний рудимент», «інструмент культурної та інформаційної експансії країни-агресора», а також серйозна загроза інформаційній безпеці України.

Петиція набрала необхідну кількість голосів
Петиція набрала необхідну кількість голосів

«Російська мова є інструментом культурної та інформаційної експансії країни-агресора. Наявність російськомовних версій сайтів сприяє збереженню та поширенню російського інформаційного впливу», – вказано в тексті звернення.

Петиція передбачає, що уряд має підготувати законопроєкт, який заборонить створення та функціонування сайтів з російськомовним інтерфейсом, а також передбачити відповідальність для власників та адміністраторів, які порушують цю норму. Тепер відповідну петицію має розглянути Кабмін.

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що ідея запровадження «мовних патрулів» наразі є дискусійною. Вона наголосила, що запровадження жорстких механізмів контролю за використанням української мови може сприйматися як тиск.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати моніторингового дослідження мовної ситуації у столичних школах, яке виявило серйозне зниження показників функціонування державної мови. За даними, оприлюдненими Державною службою якості освіти України, у Києві до 82% школярів розмовляють російською мовою на перервах, що, на думку мовної омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер».

До слова, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон.

Теги: Кабмін українська мова петиція

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів зібрала необхідну кількість голосів
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів зібрала необхідну кількість голосів
